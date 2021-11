La tragedia de los Gucci, en pantalla grande

El instinto de Ridley Scott está intacto. El director británico estrena su segunda película del año, y nuevamente (como lo hizo en la anterior y reciente “El último duelo”) se basa en un hecho real para darle intensidad al dramatismo de su relato con un elenco coral de primeras figuras. “La Casa Gucci” se presenta, entonces, como el principal estreno de la semana en las salas de cine tucumanas.

El guión está inspirado en la historia del imperio familiar detrás de la casa de moda italiana de ese nombre y se centra en la tragedia en torno al asesinato en 1995 de Maurizio Gucci, nieto del fundador. Para completar el cuadro, se determinó que fue muerto por orden de su exmujer, Patrizia Reggiani, conocida como la “viuda negra de Italia” y condenada a 29 años de cárcel (se le redujo la pena una década). Pero todos los hechos sirven para mostrar lo que significa un nombre, lo que vale y hasta dónde llegará una familia por el control absoluto de las finanzas, según se adelanta en la sinopsis.

Como base del relato en la pantalla está el exitoso libro de Sara Gay Forden, publicado en 2001, “The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed”, que describe tres décadas de amor, traición, decadencia, venganza y, en última instancia, crimen.

Scott apostó fuerte con la convovatoria del reparto, encabezado por Lady Gaga y Adam Driver como la pareja protagónica y un extenso listado que incluyó a Jared Leto, Al Pacino, Salma Hayek, Jeremy Irons, Jack Huston, Reeve Carney, Camille Cottin y Youssef Kerkour. Como era previsible, la polémica con los Gucci no tardó en aparecer: Patricia Gucci, prima segunda de Maurizio, le dijo a Associated Press que estaba “muy decepcionada por la película, ya que están robando la identidad de toda una familia para hacer dinero, solo para alimentar el sistema de Hollywood”.

Para el público infantil llega “Encanto”, una animación de los estudios Disney que habla de los Madrigal, una familia extraordinaria que vive escondida en las montañas de Colombia. Habitan una casa mágica, en un pueblo vibrante, en un lugar maravilloso conocido como el nombre del filme. Salvo Mirabel, todos los niños tienen poderes mágicos, pero será ella la única que podrá salvar al sitio cuando llega una terrible amenaza. La película fue dirigida por Jared Bush y Byron Howard.

El tercer estreno está dedicado a los amantes del suspenso y del terror. En “El nido”, Samuel es un niño parapléjico que vive junto a su madre en una mansión italiana alejada de la civilización. Tiene la orden de no abandonar nunca su casa, lo que le da seguridad y al mismo tiempo lo frustra. A la casona llega la adolescente Denise, que altera la relación familiar y le genera preguntas que nunca antes se había hecho. Roberto De Feo dirige a Justin Korovkin, Francesca Cavallin y Ginevra Francesconi.