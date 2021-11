Sin Victoria Lebbos, arrancó el primer juicio contra un ex fiscal en la Justicia local

A las 11 del 23 de noviembre de 2021 comenzó la lectura de los hechos imputados a Carlos Albaca, ex fiscal de Instrucción en lo Penal de la II Nominación de esta capital, en ausencia de la hija de la víctima y querellante, Victoria Lebbos.

Con barbijo y acompañado por su codefensor Macario Santamarina, Albaca escuchó la imputación derivada de su actuación en la causa del homicidio de Paulina Lebbos tras el fracaso de sus esfuerzos para frenar el juicio oral.

Antes, el tribunal formado por Fernanda Bähler (presidenta), Wendy Kassar y Raúl Cardozo rechazó por unanimidad un pedido de exclusión probatoria, y un planteo para declarar la nulidad absoluta del proceso. Esas decisiones dieron lugar al inicio del primer juicio celebrado en los Tribunales provinciales contra uno de sus ex integrantes y al tercero contra agentes estatales que debían esclarecer el crimen acaecido en 2006.

Aunque la presencia de Victoria Lebbos en la sala con el rol de querellante y de actora civil configuraba el detalle novedoso del enjuiciamiento, la joven optó por no exponerse en esta audiencia inicial. Su representación está a cargo de la abogada Soledad Deza. La querellante, que no reside en la provincia, podría asistir a otros tramos del debate, aunque todavía no hay una definición al respecto, según Deza.

Pese a que no pudo evitar el desarrollo del enjuiciamiento, la defensa de Albaca logró que el tribunal aceptara una ampliación de la prueba testimonial, en concreto, la admisión de las preguntas formuladas por su parte al senador saliente José Alperovich y a la fiscala Marta Jerez de Rivadeneira. Además, el imputado consiguió la incorporación de otros tres testigos, entre ellos el primer fiscal del caso “Lebbos”, Alejandro Noguera. Tanto Alperovich como los fiscales se acogerán, en principio, al privilegio de declarar por escrito disponible como consecuencia de los fueros inherentes a los cargos públicos que ejercen.

En su primera intervención en el enjuiciamiento en trámite en la sede tribunalicia de la calle España de esta ciudad, Albaca atacó el sumario administrativo practicado por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán entre 2013 y 2014. “Vulneraron mi derecho de defensa y se basaron en instrumentos falsos”, adujo el ex fiscal, quien se jubiló hace siete años con el beneficio del 82% móvil. El tribunal no acogió la nulidad en coincidencia con las posiciones del fiscal Gerardo Salas y de la abogada querellante Deza. Aunque la imputación original detalla numerosas irregularidades, Salas anunció su pretensión de incorporar hechos nuevos vinculados a las propias cuestiones previas formuladas por Albaca.