Jóvenes no se vacunan por “priorizar otras actividades”

La vacunación en algunos sectores de la sociedad parece haberse ralentizado. Eso se percibe al saber que el 66% de los adolescentes aún no completo su esquema. El otro dato que preocupa es el número de personas entre 20 y 39 años que recibió la vacuna: el 74,3% recibió la primera dosis y el 54,3% fue inoculado con ambas dosis, según confirmó Miguel Ferre Contreras, director de Gestión Sanitaria. Es decir que 137.168 tucumanos de esas edades todavía no iniciaron el esquema y que, de los que sí lo hicieron, 106.702 todavía no se colocaron la segunda dosis.

“Hay que tener en cuenta que la vacunación en los jóvenes de 17 años o menos sin comorbilidades comenzó a mediados de septiembre, inicialmente con gran aceptación. A su vez estamos observando que un porcentaje alto tiene pendiente la segunda dosis por haber pasado los 28 días y, por la información que recabamos de los propios jóvenes, se debe en general porque priorizan otras actividades como la asistencia a clases, exámenes, práctica de deportes, etcétera”, explicó Luis Medina Ruiz, secretario Ejecutivo Médico del Siprosa, en una entrevista con LA GACETA.

El especialista admitió, sin embargo, que aún queda pendiente realizar una nueva encuesta entre ellos para tener más información que explique su comportamiento. “De todos modos la vacuna Moderna no llegará al país hasta el año próximo, por ello es importante que los jóvenes que tienen pendiente la segunda dosis acudan en el transcurso de esta semana”, agregó.

El problema se extiende al resto de la nación, en donde el 14% de los jóvenes que tienen entre 18 y 24 años aún no tienen la primera dosis; el 13% de los que tienen entre 25 y 29 años; el 9% de los que tienen entre 30 y 34 años; y el 7% de los que tienen entre 35 y 39 años tampoco se han aplicado la primera dosis.

Dosis almacenadas

Existe, por otro lado, una serie de vacunas que se encuentran almacenadas en las instalaciones del Siprosa a espera de ser usadas. Ante la consulta de este diario, Medina Ruiz no pudo precisar el número exacto de vacunas que tiene la provincia y no fueron usadas, pero sí explicó -brevemente- cómo funciona este sistema.

“Las vacunas se reciben y se almacenan en el depósito central del Siprosa porque es el lugar que cuenta con toda la logística necesaria para preservar la cadena de frío. Desde allí se distribuyen a los distintos nodos de vacunación para su colocación. Todas las vacunas recibidas están a disposición de las personas, ya que continuamente hay evaluación del stock de las distintas vacunas en los nodos para su provisión por parte del depósito central”, dijo.

Según el médico, las vacunas tienen fecha de vencimiento y, una vez que llega ese momento, se las “pone en cuarentena”. “Esto significa que continúan almacenadas bajo las condiciones óptimas de cada una y se consulta al laboratorio que la fabricó acerca de la posibilidad de uso en una fecha posterior”, indicó.

Vacunación

En cuanto al proceso de vacunación, Medina Ruiz aseguró que esta semana continuarán con la vacunación en niños que recién están iniciando esquema, y en adolescentes entre 12 y 17 años que inician y completan el plan. Además de las dosis adicionales a los mayores de 50 años luego de pasado un mes de las dos dosis de la vacuna Sinopharm, al personal de salud, seguridad, docentes con dosis de refuerzo, y a todas las personas que hayan superados los seis meses de la última vacuna.

“Aconsejamos especialmente a las personas que tienen comorbilidades y a mayores de 50 años a vacunarse”, enfatizó.

Dos muertos y 153 nuevos contagios

El Ministerio de Salud Pública de Tucumán informó ayer que se sumaron 153 nuevos casos de Covid-19 en la provincia, llegando así a 202.645 desde el inicio de la pandemia en marzo del año pasado.

Asimismo, se informó el fallecimiento de dos pacientes, los cuales estaban siendo asistidos en el sector público.

Los casos corresponden a los siguientes departamentos: Capital (66); Tafí Viejo (24); Cruz Alta (18); Leales (10); Yerba Buena (7); Famaillá (6); Monteros (6); Trancas (5); Lules (4); Río Chico (3); Burruyacu (2); Chicligasta (2).