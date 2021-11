Final escandalosa en la Liga Tucumana: “El partido no debió jugarse”

“Todos debemos hacer mea culpa. La verdad es que el partido no debería haberse jugado sin presencia de efectivos policiales. Asumo la responsabilidad que me toca. Cometimos errores y gracias a Dios hoy no estamos lamentando consecuencias más graves”, se sinceró Hugo Orozco, presidente de Bella Vista. El directivo habló con LG Deportiva tras finalizar la práctica del plantel, que se prepara para recibir mañana a Amalia, por el Regional Federal Amateur organizado por el Consejo Federal de AFA.

Orozco reconoció que la violencia terminó empañando otra vez lo que debió haber sido una fiesta. “Lamentablemente, el fútbol perdió. Más que nunca voy a repudiar la violencia. El partido no se podía jugar en estas condiciones. En el complemento hubo dos incidentes y estuvo parado mucho tiempo. El primero fue cuando la gente de Unión del Norte le tiró proyectiles al técnico Díaz, y en esa tribuna había familiares que reaccionaron. Ahí comenzó el problema que terminó en esta historia de los graves incidentes al final”, explicó.

A pesar de los incidentes, el partido siguió hasta los penales. “Creo que el tercero ya no se podía ejecutar porque había gente nuestra en el campo de juego. Ya no se pudo frenar al final. Insisto: todos debemos hacernos cargo de lo que sucedió y hacer lo posible que nunca más vuelva a pasar. Desde octavos de final hasta las semifinales no sucedió nada, porque estuvo la Policia”, apuntó el dirigente.

A raíz de los incidentes, se solicitarán los descargos a la Liga Tucumana y a los clubes, incluido Central Norte, que ofició de sede de la final. José Jiménez, comisario a cargo de Seguridad Deportiva, informó: “mañana (por hoy) empezaremos con eso. Ya coordinaré con el Secretario de Seguridad, el Comisario General retirado Luis Ibáñez. Por ahora estamos abocados al partido de San Martín y al de Atlético”.

Por ahora, se mantiene la postura de silencio por parte de las autoridades de la Liga Tucumana, señaladas por haber permitido que se jugara una final que se anunciaba como de alto riesgo, sin aprobación del organismo de Seguridad Deportiva y por ende sin presencia de efectivos policiales, sustituidos por seguridad privada.

Celebración

Los dirigentes de Unión del Norte invitaron a la gente de Burruyacú a festejar el título del Torneo de Transición mañana, antes del partido con Deportivo Llorens, por la segunda fecha del Regional Amateur.