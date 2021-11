Atlético: aspectos positivos en medio del caos

Difícil mirar la mitad del vaso medio lleno cuando los últimos meses de Atlético fueron para el olvido. Cinco triunfos en el torneo y 21 puntos en idéntica cantidad de partidos es poco para un “Decano” que empezó el torneo ilusionado. Hasta los hinchas hoy mirarían con amor los 14 puntos conseguidos en las primera nueve fechas del torneo, esos que tenían en la cuerda floja a Omar De Felippe.

Luego de eso, Atlético sacó siete unidades en 12 partidos y sólo le ganó a Argentinos. Luego empató con San Lorenzo, Arsenal, Patronato y Estudiantes. Muy poco. Pero dijimos, aunque sea difícil, intentaremos mirar el vaso medio lleno.

El primer punto a rescatar es el nivel de rivales que le quedan a Atlético. Defensa y Justicia (local), Unión y Colón (visitante) y River (local), cualquier buen resultado contra rivales de estas características, en este momento serviría como una inyección anímica. Mientras más rápido vuelva al triunfo, el “Decano” podrá recuperar los signos vitales que hoy casi son nulos. Eso sí; este punto es un arma de doble filo. Los rivales que le quedan son exigentes, están peleando la clasificación a torneos internacionales y en el caso de que el “Decano” no lograra una buena cosecha de puntos sería casi lapidario para el cuerpo técnico.

Otra de las características importantes del momento es que el cierre del torneo está a la vuelta de la esquina, algunos contratos se vencen y los jugadores, en general, deberán demostrar sus condiciones para ser tenidos en cuenta el próximo año. Hay varios en la cuerda floja y necesitan un salto de calidad urgente.

El DT se mostró motivador y eso es otro punto al cual pueden aferrar los hinchas para soñar con un cierre de año digno. “Voy a trabajar para que los muchachos puedan estar mejor, para que disfruten de este deporte tan lindo. Hace un tiempo que no lo disfrutan y es lo que más me preocupa. Será un trabajo complicado, pero acá estamos para asumir responsabilidades”, dijo Pablo Guiñazú.

El cuarto punto clave en esta historia es la hinchada. Los fanáticos que coparán el José Fierro frente a Defensa y River, jugarán su propio partido. Si no hay reacción en la cancha, la hinchada deberá empujar desde las tribunas. Atlético necesita hacerse fuerte de local. “El hincha está en su derecho de condicionar las veces que quiera, porque es el mismo hincha que después aplaude si vos ganás dos partidos. El hincha no cambia, el hincha es hincha, y es lo que hace lindo al fútbol”, señaló el entrenador. Por último, y no menos importante, Atlético deberá confiar nuevamente en algunos juveniles que aparecieron casi todos en simultáneo, pero sólo algunos lograron ganarse un lugar en el equipo.

Hay material en las divisiones formativas; tal vez este no sea el momento de mandarlos a la cancha porque son los experimentados los que deberían poner la otra mejilla en este presente difícil. Pero ellos también pueden aportar en una causa que en 25 de Mayo y Chile saben que es clave.

Dos triunfos y clasificación

Fue un fin de semana redondo para la categoría Senior “Decana”. Tras derrotar el sábado a Zuluz por 3-2 y el domingo a Atlético Clodomoria por 4-2 (dobletes de Fernando Fontana y Leandro Herrera), el equipo dirigido por Omar Vallcaneras accedió a la fase final de la Copa Argentina que se jugará en febrero, en Corrientes.

Semana corta para el “Decano”

El trabajo pensando en Defensa comenzó el domingo con ejercicios regenerativos para los que sumaron minutos frente a Central. Ayer, el entrenamiento fue más intenso; mientras que hoy habrá un ensayo táctico en el estadio, en el que “Cholo” definirá los 11 que enfrentarán mañana al “Halcón”.