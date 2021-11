Cartas de lectores VI: a Monteros

Aquí,/ iluminada Rosa de Abolengo/ cuando la noche es más noche/ brindándome su copa de estrellas,/ cuando un silencio negro/ estremece las veredas y la calle/ vienes a mí -viajera solitaria-/ para entregarme la mentira dulce de un sueño./ entonces es cuando pienso/ si soy solo mi sombra/ caminando hacia mí mismo;/porque busco y no me encuentro./Grito y no me escucho./ Pero tú, viajera,/ piedra golpeándome la sien/ o lápiz temblando entre mis dedos/ me acusas que existo todavía./ Este andar, decir cosas, / escalar sueños,/ y querer huir, huir,/ querer ser sombra.

Domingo Omar Almirón

Pasaje Santa Cruz 264

Yerba Buena