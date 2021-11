Cartas de lectores IV: Tafí Viejo

Nadie puede negar el crecimiento poblacional que experimenta nuestro planeta, todo esto con las dificultades que conlleva en un mundo que no está preparado y gobernantes a los que parece no importarles esta cuestión. Tafí Viejo hoy sufre este flagelo, dada la enorme cantidad de nuevos vecinos que eligen mudarse a esta bella ciudad; esto sumado a la actividad citrícola llevan a que el tráfico vehicular sea un caos, teniendo en cuenta que para acceder a la ciudad no tenemos muchas opciones para elegir. Ante ello es indispensable pensar soluciones; una de ellas sería acondicionar las calles paralelas a los accesos principales para descomprimir la situación. Hace tiempo pedimos el acondicionamiento de calle Victoria, paralela a Constitución acceso por el oeste; esto sumaria seguridad y descomprimiría el tránsito vehicular por dicha zona. Nuestros funcionarios en toda obra que proyecten deben ya pensar en la crisis poblacional que se avecina y ser consecuentes con ello.

Marcelo Maza

[email protected]