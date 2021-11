Soledad Pastorutti manda sus hijos a una escuela pública por un buen motivo

Soledad Pastorutti se distanció de muchos famosos: envía a sus hijos a escuelas públicas, en Arequito, Santa Fe.

La Sole eligió que las chicas de 11 y 8 años acudan a una escuela pública del pueblo, tal como hizo ella de pequeña con su hermana incondicional Natalia.

“Los días de Antonia y Regina en Arequito son como los de cualquier niño criado en un pueblo del interior. Van al mismo colegio al que fui yo y no tienen doble escolaridad, porque eso no existe acá. Es una escuela pública y van todos los chicos de diferentes clases sociales. Eso se puede hacer aún porque al ser tan chiquito el pueblo, nos conocemos todos”, reveló tiempo atrás la intérprete en revista Pronto.

En una entrevista reciente brindada a La Voz, le preguntaron a La Sole sobre la viralización en redes sociales de este aspecto de su vida familiar y explicó por qué eligió repetir su experiencia educativa en sus hijas.

“Yo nunca me fui de acá, y entonces la gente está acostumbrada a verme. Mis hijas van a la misma escuela que fue mi abuelo, mi papá, mi suegro, Jere (su marido)… y acá no hay otra opción tampoco. Hay tres escuelas públicas”, dijo.

“Hacemos una vida totalmente normal y por eso decidí vivir acá. No me imaginaba en Buenos Aires. Yo ahora estoy con calzas y zapatillas; y cuando termino la nota, me voy al gimnasio en bicicleta desde mi casa, y no pasa nada”, detalló Soledad