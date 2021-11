Mejor no pregunte...

-¿Cómo está? ¡Tanto tiempo!

-Hola, qué tal. Pensaba que después de nuestra última discusión, no me llamaría más.

- ¡Por favor! Fueron simples intercambios. La distancia profundiza todo y el tiempo se ocupa de aliviarlo.

-Lo que usted diga. ¿A qué se debe su llamado?

-Nada especial, cuénteme un poco de ese gran triunfo peronista.

-Me está cargando. Eso no ocurrió, fue una simple interpretación.

-Ahora es usted el que me está cargando. Vi la plaza de Mayo y era para festejar. Y, si no, dígame: ¿Qué celebraban?

-La derrota. El Frente de Todos sufrió una gran paliza prácticamente en todo el país que le quitó el manejo del Congreso y específicamente del Senado, algo que no había ocurrido nunca desde 1983.

-Fantástico. Ya tengo la nota. Sabía que usted me va a ayudar. Se imagina cuando titule: “El nuevo invento argentino: perder es ganar”. Es revolucionario. Gracias.

-De nada. Lo dejo; yo tengo que escribir una nota. Hasta la próxima.

-Espere, espere, pero si el que perdió ganó; entonces, el que ganó, perdió.

-No. Usted sigue la versión del oficialismo, pero la oposición no lo sigue ni lo considera así.

-Ah, claro. Me imagino, flor de festejo debe haber hecho la oposición. Si el peronismo que perdió llenó la plaza de Mayo, Juntos para el Cambio tiene que haber cubierto una provincia entera.

-No, no hubo grandes festejos.

-Y, ¿entonces? ¿Qué hicieron?

-Se pelearon entre ellos.

-Volvieron sus chicanas. ¿Cómo piensa que voy a creer lo que me está diciendo?

-Usted piense lo que quiera. Yo no lo chicaneo. Ahí andan discutiendo y peleando por los roles que van a cumplir en el Congreso o por quiénes se suben al escenario.

-Tiene lógica. Ninguno de la oposición se va a querer subir si el que está festejando es el peronismo.

-Sí, claro, ahora usted dejó el periodismo y se volvió humorista.

-Además mire si arriba están Cristina (Fernández) y Alberto (Fernández) bailando.

-Imposible.

-¿Por qué?

-Porque Cristina no fue al acto de festejo de la derrota.

-¿Entonces, qué hizo Alberto?

-Convocó a la oposición a empezar un diálogo.

-Bueno, esto va tomando forma. Eso es muy positivo y será muy bueno que se sienten todos a conversar. Sin dudas el Presidente entendió el mensaje de las urnas. Se imagina a Cristina, (Mauricio) Macri, (Javier) Milei y (Axel) Kiciloff conversando alrededor de una misma mesa.

-No.

-Ve, por eso les va como les va a ustedes. La sociedad está presa del escepticismo. ¿Por qué no puede imaginar eso?

-Porque Alberto quiere dialogar con todos pero no con Macri ni con Milei.

-Eso es como perder y creer que se ganó.

-Bueno, veo que va entendiendo lo que nos pasa. Lo dejo, me voy a escribir.

-Por suerte en su Tucumán las cosas están mejor. Ahí el peronismo es imbatible y se llevó todo. Es la semilla que sembró (José) Alperovich.

-Mmmm, sí, sí, es así. Bueno, le voy a cortar…

-Espere, espere, ¿por qué me contesta así? Usted todo lo relativiza. El peronismo ganó las tres bancas a senador. Aquí no hay ningún oxímoron. No me puede discutir que fue gran triunfo obtuvieron los tres escaños.

-No, sólo dos. Llegaron a la Cámara Alta (Pablo) Yedlin y (Sandra) Mendoza.

-¿Y, Alfaro? ¿Ahora me va a decir que el intendente no es peronista?

-Bueno… Es que… Seamos sinceros. Hace mucho que nosotros no hablamos.

-Si lo sé, pero conozco Tucumán. Alfaro, cuando llegue al Senado…

-No irá al Senado.

-Pero si el domingo lo eligieron…

-… y el martes renunció.

-Pero, ¿por qué? ¿Quién lo asesora a Alfaro?

-Fernando Juri y el peronismo oficialista.

-¿¿¿¿¿???????

-Alfaro aprovechó la elección de autoridades en el Concejo Deliberante de la Capital y encontró allí un argumento para bajarse de la senaduría. Adujo que, oportunamente, la sociedad en la Capital había decidido que Juntos por el Cambio debía conducirla.

-¿Qué hubiera hecho si la elección de autoridades se hubiera terminado haciendo la próxima semana?

-Hubiera estado en mayores problemas. Pero en la conducción nacional de Juntos por el Cambio lo aplaudieron. Avalaron su decisión de renunciar y dejar a su esposa en la banca.

-¿Lo aplaudieron por haber sido candidato testimonial? No entiendo nada. Ahora me va a decir que en Tucumán sus socios lo terminaron llevando en andas.

-No, la mayoría se calló y sólo los de Creo rechazaron su renuncia.

-¿Creo?

-Un nuevo partido que sacó una diputación nacional en la alianza que armaron con Juntos por el Cambio.

-¿Y, Pro?

-Le dije que lo apoyó a Alfaro.

-No, le pregunto: ¿cuántos diputados sacó?

-Ninguno, se conformaron con Alfaro que es a quien respaldó Horacio Rodríguez Larreta desde Buenos Aires.

-¿Alfaro se hizo del Pro?

-No me cargue. Alfaro es la pata peronista de Juntos por el Cambio, como quiere Rodríguez Larreta en su sueño presidencial.

-Ah. Pero entonces, si suma al peronismo también va a convocar a Fuerza Republicana.

-No, esa es una propuesta de Campero.

-Campestre, dice usted, se refiere a algo del campo.

-No, el intendente se llama Campero. Y Yerba Buena no es campo, es ciudad, pero no tiene veredas, tal vez por eso se confunde. ¿Hace cuánto que no cruza el charco y no viene aquí?

-Como 20 años, pero explíqueme, ¿cómo que no tiene veredas?

-No por favor, no empiece. No tengo tiempo. Para que se quede tranquilo le cuento que tiene bicisendas.

-No entiendo.

-No importa, lo dejo.

-No cuelgue, por favor. Dígame: ¿dónde será el festejo del peronismo provincial? Sacó sólo dos bancas de senadores, pero también obtuvo otras tantas de diputado.

-¿¿¿¿??????

-¿No me había dicho que ganaron en Tucumán?

-Sí pero para ellos fue como si hubieran sufrido una derrota.

-Usted no está bien. Cuando pierden festejan y cuando ganan sufren y no celebran. No le entiendo.

-Escuchemé. Hicieron la peor elección. No la esperaban. Y dicen que la pelea que tuvieron (Juan) Manzur y (Osvaldo) Jaldo todavía...

-Pero si ahora están íntimos. Eso lo leí, no me venga con su relato.

-Mire, esta semana apareció (Armando) Cortalezzi y les dijo que ellos eran los culpables de lo que pasaba.

-¿Vio que tenía razón? Yo sabía que al final me lo iba a reconocer.

-¿Qué dice? El que no está bien es usted.

-Le dije. Le hablé hace un rato de la semilla de (José) Alperovich. Cortalezzi es alperovichista y vino a sembrar cizaña.

- ¡Por Diossss!!!!! Lo dejo. Cortalezzi fue de Alperovich; fue de Manzur; fue de Jaldo; volvió con Manzur…

- Bueno, bueno, no siga. Ya tengo el título: “En Argentina no ganó nadie y todos están peleados”. ¿Qué le parece?

-Que en la Argentina los problemas son la pobreza, la economía, el narcotráfico y la educación y nadie se ocupa de eso.

-¿Cómo? A ver, explíqueme esto.

-Hasta luego; le dije que tenía que escribir una nota y mi página está en blanco.

-Espere, espere. No me corte… Cortó.