Donar sangre facilita que el mundo siga latiendo

Por nuestras venas corre un maravilloso elixir capaz de mejorar la vida de otras personas. Lo tenemos en mucha cantidad, es valiosísimo y, encima, ¡lo podemos compartir!

Millones de personas necesitan cada día de una transfusión de sangre, ya sea por cuestiones de salud apremiantes, una enfermedad o un tratamiento. Y no hay opción: la sangre no se compra ni se fabrica. Sólo se puede obtener por medio de la donación, y es por eso que se precisan aportantes constantemente. Además de la gran demanda que hay, este líquido sólo se puede conservar durante un tiempo limitado y luego deja de ser utilizable.

No es difícil, no es doloroso y no requiere mucho tiempo. Simplemente de las ganas de dar un poquito de sí para el otro. Y es que cada donación de sangre puede ayudar hasta a tres personas. “Necesitamos donantes voluntarios y repetidos, para evitar que el paciente y su entorno deban encontrarlos. Quien esté en condiciones de donar, que lo haga de una a dos veces al año. Cada día son necesarias muchas donaciones de sangre “. expresó la doctora Felicitas Agote del Banco Central de Sangre de Tucumán.

¿Qué hace falta?

Donar sangre es un acto de amor, que cualquiera puede realizar, siempre y cuando cumpla con algunos requisitos:

• Gozar de buena salud.

• Ser mayor de 18 años.

• Pesar, como mínimo, 50 kilos.

• No encontrarse en ayunas.

• Contar con DNI a mano.

• Sentirse bien el día de la donación.

• No haber sido transfundido en el último año.

• No ser adicto a drogas de ningún tipo.

• No haber tenido relaciones sexuales de riesgo en el último año.

• No haberse realizado tatuajes o perforaciones en el último año.

• No estar embarazada o amamantando.

Cómo es el proceso

Con acercarte a un centro de recepción a donar, ya estás ayudando a mejorar la calidad de vida de los miles de argentinos que necesitan sangre o alguno de sus componentes para poder vivir. . Y el proceso es simple:

1- En la recepción: se informa al interesado sobre el proceso de donación y además se le entrega una encuesta y recibirá información predonación.

2- Entrevista: con personal capacitado que determinará si la persona puede donar sangre. Toda la información que el donante brinda es confidencial.

3- Extracción: será realizada por personal técnico siguiendo estrictas normas de seguridad, calidad, higiene y confort. Tiene un tiempo estimado de entre 15 a 20 minutos. Es importante recalcar que no es un proceso doloroso.

4- Refrigerio: después de la donación recibirá un refrigerio y consejería posdonación.

Adónde ir

En tiempos de emergencia sanitaria como los que vivimos, donar es muy importante. Sin dejar de cuidar tu salud, podés ayudar a que otras personas la recuperen. En nuestra provincia podés hacerlo en el Banco Central de Sangre ubicado en la avenida Mitre 236, de lunes a viernes por la mañana. También podes donar en los servicios de Hemoterapia de hospitales de referencia.

Antes de dirigirte a algún centro de donación, recordá: no estar en ayunas, ingerir abundante líquido antes y después de la donación, estar descansado y concurrir con ropa cómoda.

Animate y doná

Junto al Gobierno de Tucumán y el Ministerio de Salud de la provincia, LA GACETA quiere regalarte una bolsa ecológica con la compra de tu diario el próximo sábado 27 de noviembre. El acto de donar no perjudica tu salud, así que anímate y doná, para que el mundo siga latiendo.