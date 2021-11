Cristina Peri Rossi, Premio Cervantes 2021

Escritora asida a los desbordes por su estilo y despliegue temático. Su obra reunida, Detente, instante, eres tan bello (mayo, 2021), se publica por primera vez en Argentina por Caballo Negro Editora -un presagio-. El título, provocador en el uso de su imperativo, exalta su deseo, confirma la belleza, que se impone, como lo hace en su obra, con la idea de que todo imposible puede ser derrotado. Escritora que perturba, que dice sin ambages los gritos del deseo, del amor y del cuerpo. Un perfil de mujer fortalecido; un exilio que llega en 1972 con la incursión militar en su país de origen, y como consecuencia, la prohibición de sus textos que se sumergen en el silencio hasta que su voz vuelve a escucharse hacia 1985, con el regreso de la democracia.

Desarrolla un peculiar tratamiento de ciertos tópicos; se atreve con temas poco tratados como el lesbianismo. Su producción se inicia con Viviendo (1963). Luego aparecerían El libro de mis primos (1969-71), El amor es una droga dura (1999), Todo lo que no te pude decir (2017); en torno a lo autobiográfico, La insumisa (2020); relatos como Por fin solos (2004) y Habitaciones privadas (2012); también ensayos: Acerca de la escritura (1991) o Cuando fumar era un placer (2003). De sus poemarios, cito a Descripción de un naufragio (1975), Babel bárbara (1992), Estrategias del deseo (2005), Playstation (2009), La noche y su artificio (2014). Entre sus obras más reconocidas por sus lectores, La nave de los locos (1984), Una pasión prohibida (1986). Producto de su partida, escribe Estado de exilio (2003), pues en España también fue perseguida por el franquismo; se fue por un tiempo a París en donde vivió con Julio Cortázar durante 1974. Al final del mismo año regresa y España le otorga la nacionalidad.

Desafiante exploradora de las relaciones amorosas homoeróticas, las refractó con desenfado, una voz no trémula al hablar en defensa de las minorías y se posiciona ante el feminismo “como una loba a la que han dejado sola” expresa María Teresa Andruetto en la contratapa de su obra reunida.

La voz de una generación

Cristina Peri Rossi construye una literatura singular, apela a la diversidad de géneros, a un trabajo literario entendido como un artefacto donde impera una labor profunda, capaz de generar sufrimiento en su entrega, acude a la experimentación que se refleja tanto en su narrativa como en su poesía. Es evidente el gusto por innovar como ocurre en La nave de los locos, texto alegórico, con espacios fragmentados donde mezcla versos con recortes de periódicos, hay diarios personales, trozos bíblicos, cruces con imágenes pictóricas. Allí habla una generación.

Su “yo” poético a veces se desdobla como en “Vivir para contarlo”: quiero mirarme vivir / te cedo gustosamente la responsabilidad / como un escriba / ocupa mi lugar/ goza si puedes con el relevo…

Con el desparpajo de su potencia, despliega el sentir, cuando en “De aquí a la eternidad IV” revela: he amado hasta el éxtasis / algunos cuerpos / no necesariamente hermosos; con el arrebato de “La pasión”, no sucumbe, se yergue como “los sobrevivientes de un derrumbe”: de un volcán, / de las aguas arrebatadas/ Y nos despedimos con la vaga sensación/ de haber sobrevivido/ aunque no sabíamos para qué.

Contradicciones, frustraciones y abismos

Una obra que expone las contradicciones humanas, sus conflictos, las relaciones entre los sexos, las frustraciones de la vida y sus abismos, los derroteros del tiempo, mediante una voz aguda, grave, sutil, serena y a la vez pasional. Una poeta que ha navegado, audaz, por el océano de su escritura, impiadosa, sarcástica y real.

Liliana Massara – Doctora en Letras. Directora del Instituto Interdisciplinario de Literaturas Argentina y Comparadas.

PERFIL

Cristina Peri Rossi nació en 1941, en Montevideo. En 1963 publicó Viviendo, su primera novela, y tempranamente fue reconocida, por críticos de la talla de Angel Rama, como una de las mejores autoras de su generación. Publicó más de 40 libros (poesía, novela, cuento y ensayo). Se destacó también por su activismo. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la eligió como la escritora que más había contribuido a la lucha por la paz y la justicia en el ámbito castellano. Entre otras distinciones, ganó el Award book en poesía y relato, los premios Ciudad de Barcelona, Marcha, Miro, Alberti, Donoso y Don Quijote.