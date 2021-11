Cartas de lectores: libre comercio

Hay algo que los argentinos no quieren o no pueden entender lo que es el libre comercio competitivo. Lo voy a explicar con experiencia propia que viví en el 72/73 en los EE.UU. y en Argentina en los años 74/75. En el año 72 en los Estados Unidos, aumenta el pound de pollo (casi un cuarto de kilo) 25 centavos de dólar. Por esos 25 centavos, 300 millones de personas dejaron automáticamente de comprar pollo por lo que duró el aumento; desde el criador hasta el revendedor tuvieron que ponerse a sacrificar millones de pollos por lo que no vendían. A las dos semanas ¿qué pasó? Que desde el precio base que tenía antes del aumento bajaron más el precio de lo que estaba para poder entrar en el mercado de nuevo. En ese tiempo en los años 74 y 75 en argentina el gobierno peronista que había hizo exactamente lo que quieren hacer hoy, controlar los precios. Los memoriosos se deben acordar cuando iban al mercado, (no había super en esa época), se encontraban con los mostradores totalmente vacíos y limpios, pero el negocio abierto. Este era el lenguaje cotidiano en esa época - “Señora.- ¿Me da una botella de aceite? - Almacenero.- “No hay” - Señora.- “Mire, le pago lo que usted me diga. - Almacenero.- “Está bien, ¿Cuántas quiere?” Mientras tanto los diarios publicaban enormes avisos con los precios oficiales. Lo viví y con mis padres teníamos que ir a Villazón (Bolivia) una vez al mes a hacer las compras -arroz, azúcar, aceites, vinagre, papel higiénico, etc-. Aclaro que todos esos artículos eran productos argentinos. Nosotros los argentinos no sabemos comprar, no cuidamos el bolsillo, sacamos el auto para ir a una cuadra a comprar el diario, si aumenta 30 veces el tomate, lo compramos lo mismo, en vez de dejar que se les pudra al verdulero, al mercado central y al productor. El mejor regulador de precio en el mundo libre es el pueblo. Aquí aumenta la nafta y hacemos cola para comprar combustible, en vez de guardar el auto y sacar la bicicleta como se hace en los países del primer mundo.

Jorge A. Gianserra

