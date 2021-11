Sube el “blue”, venden más reservas y licitan títulos

El dólar “blue” cerró ayer la semana con una suba, la sexta consecutiva, a pesar de que los ajustes se fueron amortiguando en los últimos días, lo cual posibilitó que sea superado en su cotización por los dólares financieros. Ayer subió 50 centavos y $ 1,50 a lo largo de la semana, para cerrar en $ 201,50. Aun así, quedó muy lejos del “contado con liqui” (CCL), que se disparó luego de las elecciones hasta los $ 213, y también pasó a ser más barato que el MEP o Bolsa (hoy culminó en los $ 203), lo que no ocurría desde junio. Así, la brecha entre el “blue” y el oficial terminó en el 100,6%, luego de anotar en la previa de las legislativas un récord en un año.

El dólar oficial cerró casi estable a $ 105,96 -sin los impuestos-, de acuerdo con el promedio de los principales bancos del sistema financiero. A su vez, el valor minorista en el Banco Nación se mantuvo a $ 105,50. Y el dólar ahorro o solidario -que incluye un 30% del impuesto PAÍS, y un 35% a cuenta del Impuesto a las Ganancias- avanzó también un centavo a $ 174,83.

Reservas y el Merval

El Banco Central asistió ayer con U$S 60 millones la demanda de divisas del mercado mayorista, cuando el volumen que se mantiene muy por encima de los promedios operados habituales. De esta manera, en la primera semana post electoral, la autoridad monetaria acumuló un saldo negativo de unos U$S 117 millones, menor a los U$S 633 que vendió de la reserva durante la semana pasada.

En tanto, el índice bursátil S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cayó un 4,3%, a 85.695 unidades al cierre, luego de borrar un inicio alcista y de recuperarse un 2,3% en la sesión previa. Desde los comicios del domingo último, el panel líder recortó un 9,8% en pesos y 10,2% en dólares “contado con liquidación” según los ADR.

Los bonos negociados en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) tuvieron altibajos por una notoria selectividad inversora, y sobre el cierre aparecieron compras de oportunidad que hicieron promediar un 0,2% positivo en pesos.

Los bonos Globales cayeron 0,2% en promedio al cierre de la Bolsa local, mientras que el riesgo país de JP Morgan, que mide la brecha de rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU con similares emisiones emergentes cerró en 1.744 puntos básicos, luego de haber tocado al mediodía los 1.761 puntos, un nuevo máximo desde la reestructuración soberana de septiembre del año pasado.

Mientras, el Ministerio de Economía colocó ayer otros $ 7.519 millones en la segunda vuelta de la licitación que comenzó el jueves. De este modo, la cartera que conduce Martín Guzmán llega con un importante colchón de financiamiento neto de cara a la licitación más exigente del mes.

El jueves el Tesoro había captado $ 126.063 millones, 180% más de lo que vencía está semana. El 10% de lo adjudicado correspondió a la Lelite con fecha límite en diciembre de este año, el 78% a instrumentos con vencimiento en 2022 y el 12% restante a títulos con plazo a 2023. Asimismo, el 63% del monto colocado fue por instrumentos a tasa fija y el 37% restante por instrumentos indexados a la inflación (CER). En esta segunda instancia de licitación solo pudo participar un selecto grupo de entidades financieras y sociedades de bolsa enmarcadas como “Aspirantes a Creadores de Mercado”.