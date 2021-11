La Selección subió un escalón y está quinta en el ranking FIFA

El seleccionado argentino subió hoy al quinto lugar del ranking FIFA, que servirá para establecer siete cabezas de serie del Mundial de Qatar 2022.

Después de vender a Uruguay, en Montevideo, y de empatar con Brasil, en San Juan, por la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, la Selección sumó cuatro puntos y clasificó a la Copa del Mundo. El coeficiente ahora es de 1750,51.

El otro seleccionado que escaló posiciones es Inglaterra, de la mano de las goleadas a Albania (5-0) y a San Marino (10-0), en el cierre de su participación de las Eliminatorias de la UEFA, en las que se alzó con el boleto al ser líder del grupo I.

El líder continúa siendo Bélgica (1828,45), a pesar de su empate con Gales, ya que Brasil (1826,35) no aprovechó y terminó 0 a 0 contra Argentina.

Hasta el momento, Italia (1740,77) es la única selección dentro de los potenciales cabezas de serie que no tiene su participación garantizada porque jugará el repechaje en marzo del 2022. En el caso que no llegue, su lugar sería ocupado por Portugal -también en reclasificación- y si no se lo llevará Dinamarca, actualmente noveno.

El top 10 del ranking FIFA

1- Bélgica (1828,45)

2- Brasil (1826,35)

3- Francia (1786,15)

4- Inglaterra (1755,52)

5- Argentina (1750,51)

6- Italia* (1740,77)

7- España (1704,75)

8- Portugal* (1660,25)

9- Dinamarca (1654,54)

10- Países Bajos (1653,73).

*No está clasificado por ahora al Mundial.