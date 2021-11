Profehna cumple 100 años de ayuda a los enfermos y a sus familiares

La Comisión de Damas Protectoras de los Enfermos Tuberculosos y sus familias del Hospital Avellaneda (Profehna) cumple cien años al servicio de quienes más lo necesitan. El 15 de noviembre de 1921, Benjamina López Pondal de Critto -esposa del exgobernador Miguel Critto- llamó a sus amigas y las instó a trabajar por los enfermos y sus familias. Así nació Profehna, una comisión que esta semana cumple 100 años de entrega a los más necesitados.

“Mi abuelo era médico y, en esa época, no existía ningún hospital en Tucumán. Solamente un lazareto (edificio dedicado al tratamiento de enfermedades infecciosas). Allí estaban todos los enfermos de tuberculosis, que eran pobrísimos, no podían trabajar y eran estigmatizados... Si no morían, salían del lazareto en condiciones de aún más pobreza. Y si morían, sus familias quedaban en la miseria. Por esto surgió la comisión”, relata a LA GACETA Mercedes Fazio Critto, actual presidenta de Profehna.

“Ellas se preocupaban constantemente de que las familias la pasen bien, que se diviertan, que no estén desatendidos ni ellos ni los pacientes -subraya-; y poco a poco, el grupo fue creciendo: de hecho, cuando mi abuelo fundó el Hospital Avellaneda, la comisión siguió con sus tareas. Mi abuela y sus amigas pusieron el quirófano, compraban maquinaria, materiales y hasta televisores, cuando empezaron a salir”.

Gracias a la sociedad

Fazio Critto considera que el centenario de la comisión demuestra la importancia que la organización tuvo (y tiene, agregamos) para la sociedad tucumana. “Si duró 100 años fue porque fue algo realmente valioso para la comunidad y nunca flaqueó en sus tareas -dice-; y, de alguna manera, en estos años han estado siempre involucrados los tucumanos. Mi abuela sola o con las socias no hubieran podido subsistir estos cien años de ayuda al prójimo, en este caso a los enfermos del hospital y a sus familias. La ayuda comprometida de la sociedad toda ha sido fundamental”.

Fazio Critto explica que gran parte de las acciones que se realizaron fueron gracias al aporte de la sociedad, del gobierno tucumano y de algunas instituciones y empresas, además, por supuesto, de su abuela, la fundadora. “Mi abuela podría haber terminado la comisión cuando pasó el brote de tuberculosis, pero su generosidad y entrega era tanta que siguió, hasta hoy...”, remarca.

El legado de Benjamina López Pondal de Critto permite que la comisión pueda soñar con un nuevo proyecto: una casa para los familiares de los enfermos.

Nuevos desafíos

“Ella regaló una casa para el hospital, que está atrás del Hospital de Niños. La idea es venderla y comprar algo cerquita del hospital Avellaneda y hacer una casa que sea para las familias. Muchas veces los enfermos vienen de lejos y sus familias no tienen dónde dormir. Ellos necesitan tener un lugar para estar, para esperar a que sus familiares se recuperen”, comenta.

La presidenta, que sigue los pasos de su madre (que también presidió la comisión) y su abuela, también cuenta que no todo es color de rosas. “Las ultimas socias activas están cerca de los 90 años. Vino el centenario y nos encontró volando bajito porque hay personas del grupo que no están bien y, las que sí, están mayores. Ya fue un milagro llegar a los 100 años, ahora veremos si se produce el segundo, el de hacer grande el grupo como aquellos años”, se esperanza.

Habla de “volar bajito” porque la pandemia cortó de raíz muchas de las actividades que realizaban anteriormente. “Además, estamos en un mundo muy digitalizado, cada vez más individualista, en un ‘sálvese quien pueda’. Hoy nadie tiene tiempo, y es un desafío sobrevivir cuándo falta tiempo de entrega desinteresada al otro -subraya-; y esto es Profehna: una actitud de entrega desinteresada y servicio al otro”, resume.

Con el lema “100 años al servicio del prójimo”, Profehna celebró su centenario hoy con una misa en el Hospital Nicolás Avellaneda.