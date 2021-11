Nicolás Kreplak criticó al Gobierno porteño por quitar la obligatoriedad del uso de barbijos en las escuelas

Tras la decisión del Gobierno porteño de eliminar la obligatoriedad del uso del barbijo en las escuelas para los alumnos de hasta tercer grado. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, cuestionó la medida.

"Todas las medidas pueden ser discutibles, pero no puede ser que pongamos en cuestión que el 30% de los contagios pertenecen hoy a los chicos desde que empezó la escolaridad completa. Tiene que haber una autoridad sanitaria, no puede ser que cada uno haga lo que quiera, porque si no las medidas son ineficaces", afirmó Kreplak durante una entrevista con FM La Patriada.

El funcionario señaló que en la franja etaria entre tres y los once años todavía quedan chicos sin anotar en el plan de vacunación contra la covid-19 algo que debe cambiar porque "la pandemia aún no terminó".

"El objetivo es que en invierno próximo lleguemos con toda la población de mayor riesgo con tercera dosis. Hicimos mucho pero orientado a la pandemia. En el resto, en lo social, en lo cultural, en lo económico, fueron dos años de mucha dificultad", agregó.