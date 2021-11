Profehna cumple 100 años de entrega

La Comisión de Damas Protectoras de los Enfermos Tuberculosos y sus familias del Hospital Avellaneda (Profehna) está de fiesta. El 15 de noviembre de 1921, Benjamina López Pondal de Critto -esposa del exgobernador Miguel Critto- llamó a sus amigas y las instó a trabajar por las personas con tuberculosis y sus familias.

“En esa época, no había hospital en Tucumán. Sólo un lazareto. Allí estaban todos los enfermos, que eran pobrísimos, no podían trabajar y eran estigmatizados... Si no morían, salían en condiciones de aún más pobreza. Y si morían, sus familias quedaban en la miseria”, expresó a LA GACETA Mercedes Fazio Critto, presidenta de Profehna, que esta semana cumple un siglo de labor, servicio y entrega.

“Si duró 100 años fue porque fue algo realmente valioso para la comunidad y nunca flaqueó en sus tareas -dijo-; y, de alguna manera, en estos años han estado siempre involucrados los tucumanos. La ayuda comprometida de la sociedad toda ha sido fundamental”.

Con el lema “100 años al servicio del prójimo”, Profehna celebrará hoy una misa en el SUM del Hospital Nicolás Avellaneda a las 10.30.