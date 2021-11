¡Paren las rotativas! La UNT debate sus problemas con la minería

En el rol de periodista, el rector de la Universidad Nacional de Tucumán, José García, eligió como título más importante de la portada imaginaria que propone “¡Paren las rotativas!”, uno de los bloques de Panorama Tucumano, su propia definición de Universidad: “La UNT debe ser moderna, inclusiva y progresista”. Recordó que el concepto se lo debía al ex rector de la Universidad del Uruguay, Jorge Brovetto, quien vislumbraba una educación superior como “un derecho humano, un bien público y un compromiso con la sociedad”.

Con tres décadas en la docencia, el ex decano de la Facultad de Agronomía y Zootecnica y ex vicerrector, contó con hoy, después de tres años de gestión en el Rectorado, “la UNT ya no tiene déficit”. “Estamos realizando 17 obras gracias al reordenamiento presupuestario. Desde que estoy en la gestión como rector es primera vez en 30 años que YMAD reparte dividendos”, aseveró.

Además afirmó que “la UNT recibió $ 109 millones, que están resguardados en función de poder determinar con el Consejo Superior qué obra tenemos que hacer. Debemos regresar al principio de que la plata de la minería tiene que ser exclusivamente para infraestructura”.

TAPA IMAGINARIA. Estos son los títulos del conductor de la UNT en ¡Paren las rotativas!

Lo que sigue es parte es la conversación que mantuvieron el rector y los periodistas Federico van Mameren, conductor del programa, y Matías Auad:

- La UNT estuvo mencionada en la Nación como una de las universidades con mayores problemas presupuestarios. ¿Continúa así?

Hoy la Universidad tiene un reordenamiento presupuestario muy importante. Estamos gastando el 95.8% del presupuesto de la Universidad que es casi de $9.400 millones, está en sexto lugar entre los presupuestos de las universidades públicas.

- El segundo título de su portada fue “El sistema presencial híbrido vino para quedarse. ¿Hasta qué punto será así?

Desde 2018 venimos haciendo una inversión importantísima en conectividad. En 2020 la Universidad pudo responder a sus 67.000 estudiantes por medio de clases virtuales. No fue parejo, porque hubo facultades que tuvieron que limitar mucho sus actividades como Medicina, porque la práctica profesional era muy difícil hacerla en los hospitales. Hubo muchas protestas por eso. Ahora el Ministerio de Educación de la Nación nos autoriza a dictar en las carreras presenciales, no más del 50% en forma virtual. La universidad va a dictar en forma presencial y virtual. Pero las prácticas profesionales seguirán siendo presenciales.

-¿Qué se definirá en el Consejo Superior?

En 2017 la Universidad hizo juicio a YMAD para que deje sin efecto el acuerdo en el que la universidad pierde el 40% y queda con 20%. Mañana (por hoy) vamos a discutir ese acuerdo. Ver si es factible seguir negociando. Hay tres informes de comisiones. La UNT será muy cuidadosa con el medio ambiente al tomar una decisión.