Plaza para decir: no se perdió

A pesar de la derrota electoral del espacio que conduce, Alberto Fernández se mostró victorioso y efusivo ante una Plaza de Mayo colmada que llegó a corear su nombre en reiteradas oportunidades. Por el tono de las palabras utilizadas, el mandatario aprovechó las celebraciones por el ‘Día de la militancia’ para relanzar su gobierno, de cara al 2023. “El triunfo no es vencer, sino no darse por vencido”, dijo el Presidente y enfatizó que el Frente de Todos no fue vencido porque tiene “más fuerzas que nunca”.

Este relanzamiento de gestión fue particular y no porque Fernández haya prometido que los salarios terminarán ganándole a la inflación en 2021 ni por anunciar que “el salario de los que trabajan dejará de pagar impuesto a las ganancias” o decir que en dos años cumplirá con “la palabra empeñada” en su campaña presidencial. En 19 minutos de discurso, el mandatario hizo referencia a Cristina Fernández de Kirchner, solo una vez, como “la vicepresidenta”. Además, la agrupación La Cámpora -que conduce Máximo Kirchner- había anunciado su presencia en el acto, pero recién ingresó al histórico solar cuando Fernández culminó su discurso.