Atlético: “Yo soy el responsable, para bien y para mal”

Pura incertidumbre. Así es el momento que está viviendo el hincha de Atlético ante el mal momento del equipo en la Liga Profesional. El “Decano” no gana desde octubre, cuando venció a Argentinos por 4 a 3, en el marco de la decimosexta fecha del campeonato. Por eso, en la última derrota sufrida en casa a manos de Racing, varios hinchas se acercaron a las inmediaciones del estadio “Monumental José Fierro” para demostrar su descontento con el cuerpo técnico, dirigencia y jugadores. Ante esto, el presidente Mario Leito, a días de disputar un partido trascendental ante Rosario Central, salió en defensa de su club, atribuyéndose toda la responsabilidad.

“Obviamente, hay hinchas que pueden estar molestos. Yo siempre dije que soy responsable absoluto de todo. Sáquenlos a los demás, táchenlos y pónganme ahí, como el gran responsable de este Atlético, para bien y para mal. Creo que no estamos pasando el momento que todos queremos, pero también invito al que quiera que podamos debatir esto. De analizar qué es Atlético y cómo cambió a partir de lo que yo ejerzo”, dijo el dirigente Leito haciendo autocrítica e invitando a los hinchas al diálogo.

Leito forma parte de Atlético desde 2008 -como secretario- hasta la actualidad en su cargo de presidente. En ese puesto, alcanzó grandes logros como disputar la Copa Sudamericana o llegar a cuartos de Final de la Copa Libertadores, el máximo certamen continental. Hoy lejos de aquellos días dorados, el presidente -en diálogo con LG Deportiva- pide paciencia y tiempo para reacomodar el club.

“En los últimos años, Atlético fue protagonista de los torneos que jugó. Hoy no tenemos los resultados que todos esperábamos, lo cual nos pone en una situación más que incómoda. Hay que tratar de levantar deportivamente y terminar el torneo de la mejor manera, sumando puntos. Después, a mediados de diciembre, vendrá un parate y en ese tiempo tendremos la posibilidad de reordenarnos y rearmar el plantel con vistas al año que viene”, aseguró Leito. “Las expectativas y los objetivos son los mismos de siempre. Tratar de tener buenos torneos, como los veníamos teniendo, y entrar a alguna Copa internacional que nos dé el salto de calidad. Nosotros tenemos un club muy ordenado, saneado. No sé cuántos clubes en el fútbol argentino pueden hacer gala de esto. Nosotros con mucho orgullo podemos decir que estamos en constante crecimiento, con obras por todas partes”, saca pecho el presidente.

Además, consciente de los resultados, Leito advirtió no analizará el rendimiento del técnico Pablo Guiñazú hasta fin de año. “Cholo” asumió hace un mes y todavía no pudo sumar de a tres puntos. Lleva dos empates y dos derrotas, a cinco fechas para el final del torneo. “Cuando lo contratamos, dijimos que íbamos a hacer una evaluación precisamente en la finalización de este torneo. Así lo acordamos con él al iniciar su ciclo. Una vez que termine, será tiempo de analizar. Hasta entonces quedan cinco fechas todavía”, señaló el también diputado nacional.

Otra de las preguntas que se vienen haciendo los hinchas “decanos” apunta al vencimiento de algunos contratos en el plantel. Uno de ellos es el del capitán, Cristian Lucchetti, cuyo vinculo finaliza a fines del mes que viene.

“No vamos a hablar de ningún contrato en especial en estos momentos. Creo que no corresponde, por una cuestión de orden y de respeto. Si no lo hemos hablado con ellos, mal podría hablarlo con la prensa”, aclaró el titular “decano”.

Respeto

Con 18 años ligado a la institución, Mario repudia la violencia dentro del club hacia su persona y la del vicepresidente tercero, Miguel Abbondándolo. Además, espera con ansias, que los tiempos que vendrán sean mejores y sólo traigan satisfacciones para el hincha “decano”.

“Yo pasé absolutamente por todas las etapas en la institución. Creo que tengo para comentar muchas vivencias que hemos tenido en estos tantos años que llevamos en el club. Entonces imagínense: si lo he agarrado cuando estaba en el ‘Argentino A’, todo lo que hemos vivido hasta el día de hoy”, aseguró.

“El hincha es muy pasional en el fútbol. Se transformó en vida o muerte para los argentinos. Obviamente que no comparto en absoluto estos hechos de violencia. No tengo ningún tipo de problemas con los reclamos y expresiones. De todos modos, siempre lo dije ‘Atlético no es grande por sus dirigentes, lo es por su gente’. Dios quiera que podamos darle la respuesta deportiva que ellos esperan para su alegría”, cerró Leito, esperanzado en que el rumbo de Atlético cambie para bien.