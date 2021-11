La peña Malparida celebra su cumpleaños durante cuatro días

Reconoce estar emocionado, y su voz se requiebra al hacer un repaso de los 11 años que cumple la peña Malparida (Corrientes y Catamarca), en una zona clásica del folclore tucumano como es el entorno de la plaza Alberdi, que recuperó la energía musical de otros tiempos con su presencia.

Gustavo Suárez organizó su festejo a lo grande: serán cuatro días de festivales con una treintena de bandas y solistas locales sobre su escenario, en una convocatoria a la celebración que lo sorprendió por la respuesta. La fiesta comenzará esta noche y bajará el telón el domingo. Cada día tiene una programación distinta, pero como eje transversal está la reivindicación de la zamba y la chacarera, partiendo de Tucumán y para toda la región.

El cierre por el covid 19 lo puso contra las cuerdas, como a tantos otros restobares con espectáculos. Pero capeó la situación y ahora se relanza a fondo. “En estos tiempos tan difíciles, y con el esfuerzo de muchos años por detrás, estamos más presentes y fuertes que nunca. Festejar nuestro aniversario después de un año en el cual la pandemia nos encontró sin saber qué íbamos a hacer, ya que nuestra familia depende de este negocio, es una forma de decir que pudimos salir adelante y que acá vamos de nuevo. Pasamos muchas cosas buenas y malas para sostener este lugar que aprendí amar como mi segunda casa”, le dice a LA GACETA.

Suárez reconoce que cuando inauguró su peña “no sabía lo que me esperaba, más allá de que me dediqué toda la vida a la gastronomía; comenzamos armando guitarreadas a capella con amigos que conocía de Las Talitas, donde me crié junto a mi familia, fui conociendo grandes personas y muchos artistas que me pedían que convirtiéramos esta esquina en un sitio dedicado al folclore con espectáculos, donde la gente disfrute cada fin de semana, más allá de que estemos abiertos todos los días”.

El día específico de cumpleaños es mañana, pero la elección de la fecha también tiene su historia particular: “no es que haya inaugurado el bar un 19 de noviembre, sino que fue cuando decidimos ponerle la ‘esquina del folclore’, con todo lo que eso significa para Tucumán; y agradezco a todos los que me bancan mis locuras”.

Una de ellas es la extensa fiesta que promete, y que esta noche abrirán el grupo Alhma, Achalay Dúo, Melodía Tucumana, La Cochera, Belén Reyes y César Arancibia, y que continuarán los días sucesivos con otras formaciones tucumanas.

En Yerba Buena

También habrá folclore norteño de calidad en Nonino Yerba Buena (avenida Aconquija 2.347), cuando desde las 21.30 se presenten los salteños Carlos Fernando Vargas (guitarra), Diego León (voz) y Esteban Cárdena (percusión) con su cancionero popular de la región. El trío reconoce la influencia de Los Guajiros en sus inicios.

El recorrido hará escalas en composiciones de Chacho Echenique, Patricio Jiménez, Juan Falú, Rubén Cruz, Néstor Soria, Chichí Costello, Manuel J. Castilla, Cuchi Leguizamón, Ariel Petrocelli y los Hermanos Núñez.