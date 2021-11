Qué ver en CCC Go, Netflix, Star+, Amazon Prime y Disney+

CCC GO

Fuerza antigánster (Cinemax, a las 20)

En Los Ángeles de 1949, el gángster Mickey Cohen, nacido en Brooklyn, es el implacable jefe de la mafia: dirige la ciudad a su antojo y todo pasa por él, sea armas, drogas, prostitutas o cualquier objeto robado. Su clan lo protege y lo venera, lo consideran su líder. Sus influencias llegan incluso al Departamento de Policía y algún que otro miembro de la política local. Hasta que alguien decide actuar contra él con sus mismas armas y fuerza.

E.T, el extraterrestre (Star Classics, a las 21)

Un pequeño ser de otro planeta queda abandonado en la Tierra cuando su nave, al emprender el regreso, se olvida de él. Está completamente solo y tiene miedo, pero se hará amigo de un niño que lo esconde en su casa. El pequeño y sus hermanos intentan encontrar la forma de que el extraterrestre regrese a su lejano planeta.

Carrie (FX, a las 23.45)

Carrie White, una chica tímida, marginada por sus compañeros y protegida por su madre profundamente religiosa, desata el terror telequinético en su pequeño pueblo, después de haber sido llevada al límite en su baile de graduación

NETFLIX

Intercambio de princesas 3

Cuando roban una reliquia de valor incalculable, la reina Margaret y la princesa Stacy solicitan la ayuda de Fiona para recuperarla y reavivar las chispas de un romance navideño. La trama arranca con ese robo y la terrible prima y doble de Margaret. Esta tendrá la clave para recuperar el valioso objeto gracias a un atractivo y misterioso muchacho. Y así volverá a nacer un amor que arrasará con todo.

STAR+

La reina del miedo

Robertina es una exitosa actriz está en el apogeo de su carrera, pero vive en un estado de ansiedad constante difícil de explicar. Sin embargo, la situación personal de un gran amigo la lleva a irse unos días de viaje, momento en el que consigue ver en perspectiva su vida absurda. Lejos de casa, se deja llevar por una poderosa deriva que la cambiará para siempre.

AMAZON PRIME

Songbird

Año 2024. Han pasado dos años desde que una pandemia mundial asoló el mundo. El virus Covid-23 ha sufrido una nueva y peligrosa mutación con el 50% de mortalidad que obligó a los Gobiernos a ordenar un nuevo confinamiento global. Nico es un repartidor que ha desarrollado una poco común inmunidad al virus, lo que le permite seguir trabajando. Quiere estar junto a su novia Sara, pero para ello deberá superar la ley marcial y enfrentarse a gente peligrosa, poderosa y muy desesperada para conseguirlo.

DISNEY+

Sociedad secreta de hijos reales

Conocemos a Sam, una princesa nacida en segundo lugar en la familia real. No es la típica princesa y no encaja en ese mundo. Cuando su madre, la reina, la envía a clases de verano en un internado, averigua que todo es una tapadera: ella y los demás alumnos descubren que tienen superpoderes ocultos y que están ahí para entrenarse y entrar a formar parte del club secreto de los no herederos al trono. ¿Serán capaces de aprender a usar sus poderes para salvar sus reinos?