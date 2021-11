Chahla, ministra de Salud, diputada electa y ahora afiliada al PJ

Durante toda la campaña se imagen en gigantografía se ubicó justo en la puerta del edificio ubicado en Virgen de La Merced 157 de esta ciudad. Ayer, la ministra de Salud y diputada electa del Frente de Todos, Rossana Chahla, atravesó la puerta principal de la sede del Partido Justicialista para presentar su ficha de afiliación partidaria. Antes, invitada por el presidente de la junta Capital de ese partido, Luis Chalin, había dado un mensaje en el marco del Día de la Militancia.

La ministra dijo a LA GACETA que tomó la decisión de enrolarse en el PJ por una cuestión de pertenencia al partido que le permitió desarrollarse profesional y políticamente en la función pública. Esta es la charla con nuestro diario.

-¿Por qué tomó la determinación de afiliarse?

-Me parece que es lo correcto porque, al resultar electa el domingo pasado, creo que no puedo llegar al Congreso nacional de una manera personal, sino con el sentido de pertenencia que debo tener a un bloque dentro de ese cuerpo. Formo parte de un proyecto y me parece que sería una desprolijidad si no llegara a la banca demostrando que también tengo una identidad política con el partido que me dio la oportunidad para llegar a ser diputada de la Nación.

-¿Fue una decisión personal?

-Absolutamente. Nadie me dijo nada. No se trata de una especulación política. Tenía una sensación y también la necesidad de hacerlo; fue espontáneo. No les consulté ni al jefe de Gabinete de la Nación y gobernador en uso de licencia, Juan Manzur, ni al vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo Osvaldo Jaldo. Anoche lo pensé, cuando me invitaron al partido, y hoy lo decidí. Todo esto fue voluntario y con sentimiento.

-¿Esto implica lanzarse definitivamente a la carrera política?

-La inicié porque el pueblo me dio la posibilidad, con su voto, de hacerla. Manzur me eligió para que integrara una lista por el Frente de Todos y los votos obtenidos me avalaron. Siento que la responsabilidad es mucho mayor de la que venía teniendo, y ejerceré mi nuevo rol de la misma manera que lo vengo haciendo en el Ministerio, solucionando los problemas de la gente sin distinción alguna, se me votó o no lo hizo. Seré representante de todos los tucumanos.

-Usted, al aceptar la candidatura, ha dicho que no sería testimonial.

-Absolutamente. De ninguna manera sería testimonial sabiendo porque este nuevo desafío es un esfuerzo que una hace no sólo desde lo político e institucional, sino también desde lo familiar y desde lo profesional. Además, dejo un cargo de alta responsabilidad como fue la de ser la ministra de Salud en un período de pandemia.

Chahla tiene previsto asumir el 10 de diciembre, cuando se produzca el recambio en el Congreso Nacional. Dentro de 10 días, la titular de Salud Pública hará una evaluación de lo que ha sido su gestión en el marco del Consejo de Salud de Tucumán. El alejamiento de su tarea dentro del Poder Ejecutivo se daría el 3 de diciembre, una fecha en la que se celebra el Día del Médico.

Si los acuerdos se cumplen, su sucesor en el cargo sería el actual secretario médico ejecutivo del Sistema Provincial de Salud (Siprosa), Luis Medina Ruiz. Al menos eso es lo que Chahla le pidió a Manzur al aceptar la candidatura. Lo otro fue que no sea testimonial.