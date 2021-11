El “blue” pasó los $ 200 y subió el riesgo país

En un contexto de reservas estrechas y vencimientos de deuda cercanos, las variantes de la moneda estadounidense en el mercado argentino tuvieron comportamientos dispares y hasta inéditos, a 48 horas de las elecciones legislativas. Por la toma de ganancias tras el triunfo opositor del domingo, los papeles argentinos en Wall Street tuvieron un importante retroceso, subió otra vez el riesgo país por encima de los 1.700 puntos básicos, cayó el Merval y el Banco Central dejó de intervenir en el mercado para evitar más sangría de reservas.

Ayer, el dólar “blue” rebotó $ 1 y superó los $ 200 en la City porteña, luego de la implementación de nuevas regulaciones en la operatoria de los dólares financieros. Cerró en $ 200,50, con lo que la brecha se estiró al 99,9%.

Una resolución de la Comisión Nacional de Valores (CNV) estableció el lunes que el límite de operaciones del dólar “contado con liqui” (CCL) deberá respetar un tope técnico (U$S 50.000 nominales) más allá de las compras de títulos públicos en dólares que haya hecho cada inversor.

Los dólares bursátiles que se operan con el bono más líquido, el AL30, registraron subas inéditas por la menor intervención oficial. Así, las cotizaciones recortaron la brecha con los “libres”, a la vez que alcanzaron al “blue”.

El dólar CCL “regulado” se disparó un 8,4% ($ 15,88) hasta llegar a los $ 204,92. La brecha con el oficial superó el 100% (cerró en 104,3%) por primera vez desde el 27 de octubre de 2020. En paralelo, el CCL “libre”, operado con otros bonos, Cedears o negociaciones bilaterales, se ubicó entre los $ 208 y los $ 212.

Por su parte, el dólar MEP o Bolsa “regulado” avanzó un 6,1% ($ 11,52) a $ 200,30, por lo que superó al “libre” que culminó apenas debajo de los $ 200.

El dólar oficial subió ayer cuatro centavos a $ 105,92 -sin los impuestos-, según el promedio de los principales bancos del sistema financiero. El valor minorista se mantuvo a $ 105,50.

El dólar ahorro o dólar solidario subió siete centavos sin variantes, a $ 174,77. El dólar mayorista subió hasta $ 100,29, bajo la estricta regulación del BCRA, en una rueda con menor volumen negociado y en el rango de fluctuación dispuesto por la autoridad de control.

El Banco Central compró U$S 50 millones a la demanda de divisas en el mercado de cambios, con lo que cortó una racha negativa de cinco jornadas.

En tanto, las acciones argentinas sufrieron ayer en Wall Street importantes bajas generalizadas, que en algunos casos rozaron el 9%, ante nuevas tomas de ganancias tras el triunfo opositor en las elecciones legislativas (que había generado expectativas demasiado optimistas en el mercado), y a la espera de que el Gobierno dé señales sobre el plan económico plurianual, que presentará el mes que viene en el Congreso.

Cae el Merval

En la Bolsa local, el índice accionario S&P Merval de BYMA se hundió un 3,6% a 89.674 unidades, contra la caída del 2,1% del lunes y su récord intradiario de 97.024,42 puntos de hace una semana atrás.

Mientras, en el segmento de renta fija, los bonos en dólares registraron bajas de hasta 6,6%, como el Bonar 2030 (AL30D), ya que el BCRA dejó de intervenir en ese título, lo que hizo disparar las cotizaciones de los dólares financieros regulados. En este escenario, el Riesgo País argentino avanzó 1,4% hasta los 1.707 puntos básicos, tras la fuerte baja post elecciones (-3%). Por su parte, los títulos en pesos que ajustan por CER anotaron alzas de hasta 1,2%, mientras que los bonos dólar linked perdieron hasta 1%.

El acuerdo con el FMI: lo auguró la vice del Banco Mundial

La vicepresidenta y economista jefe del Banco Mundial (BM), Carmen Reinhart, sostuvo en una entrevista de la agencia económica Bloomberg que no debe confundirse el repunte de las economías golpeadas por la pandemia de Covid-19 con una verdadera recuperación. En ese marco, mostró preocupación por el endeudamiento tanto de los Estados nacionales como de las empresas y estimó que habrá acuerdo entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI), aunque un default con el organismo no sería “ni el primero ni el último” de la historia. Reinhart afirmó que para hablar de recuperación económica, los países deben retornar, como mínimo, a un nivel de ingreso per cápita igual al que tenían antes de la crisis. En ese sentido, detalló que en América Latina la proporción es más baja.

Sobre la deuda argentina con el FMI, proyectó que va a haber un acuerdo pero aclaró que todavía “es muy prematuro” para augurar los detalles y que ya hubo casos de default con la institución. “Perú estuvo también durante su crisis previa y más recientemente, en 2015, estuvo Grecia. Duró nada más que un par de semanas”, recordó.