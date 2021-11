Daniel Kroneberger: “a mis correligionarios les digo que dejen de mirarse el ombligo y miren hacia la gente”

Aprendió a los golpes, pero no se siente en condiciones de dar lecciones políticas. El pampeano Daniel Kroneberger advirtió que no sería respetuoso de su parte ponerse en la posición de consejero de las fuerzas opositoras de otras provincias, pero que, en función de su experiencia, la victoria aguardaba a quienes sabían colocar el bien común por encima de los proyectos personales. “Son procesos que se dan en el tiempo. La oposición, para poder ser competitiva y lograr el objetivo, tiene que superar todas las instancias internas. A mis correligionarios les digo que no se miren el ombligo, sino que miren la necesidad de la gente”, reflexionó uno de los grandes ganadores del domingo.

El senador electo por la mayoría logró esa calidad tras romper la racha ganadora de 36 años del peronismo. Los últimos comicios le depararon un papel más relevante que el que había imaginado: el triunfo lo convirtió en el “verdugo” del quórum propio que permitió al Gobierno y, particularmente, a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, manejar el ritmo y la agenda del Senado.

De extracción radical, Kroneberger atribuyó el logro a la maduración de la dirigencia que acompañó a su boleta e impidió este domingo que el Frente de Todos revirtiera la derrota de las primarias, como hizo en 2017. En aquella oportunidad, el entonces gobernador Carlos Verna se salió con la suya, y Kroneberger y compañía perdieron por 76 votos.

En una conversación para un nuevo capítulo de “El diario del lunes”, el podcast de análisis electoral de LA GACETA, Kroneberger explicó que la lista que compartió con el diputado electo Martín Maquieyra (Pro) había rivalizado con otras cuatro propuestas en las primarias de Juntos por el Cambio. “Fue una competencia muy respetuosa. A partir de ahí, todos militamos para contener los votos que habíamos conseguido. Era nuestra obligación empujar el carro”, dijo. Y agregó: “fue así como logramos romper la hegemonía. Esto nos genera una gran satisfacción y una gran responsabilidad. Logramos la meta: ahora tenemos que estar a la altura del electorado que nos dio su confianza”.

El padrón pampeano es muy pequeño: supone el 0,8% de la lista total de electores de la Nación. Juntos por el Cambio consiguió 93.000 sufragios en las primarias, que representaron 10 puntos de diferencia respecto del oficialismo. Y en las generales acumularon 101.000: 7 puntos más que la lista apoyada por el gobernador Sergio Ziliotto. Según su opinión, la circunstancia de que estuviera en juego el quórum del Senado “nacionalizó” los comicios de La Pampa. “Los gobiernos de Alberto Fernández y de Ziliotto creyeron que en La Pampa iba a ser fácil dar vuelta el resultado de las PASO porque todo dependía de conseguir 20.000 votos más. Tuvimos que sufrir un embate muy duro que se tradujo en una parafernalia de dádiva directa. Yo nunca vi algo tan obsceno: el oficialismo repartió electrodomésticos, televisores, heladeras, cocinas, subsidios... Y a eso sumó una andanada de anuncios de obra pública”, relató el ex intendente de Colonia Barón.

Chau a la “escribanía”

La sociedad pampeana creció y defendió su voluntad popular, según Kroneberger. “Estoy convencidísimo de que esto es un quiebre muy profundo en la trayectoria que traemos. Hay un hartazgo social. La gente ve que el modelo de profundización de la pobreza no da para más. Esto es lo que pasó en La Pampa y en muchas otras provincias”, reflexionó el dirigente.

Kroneberger consideró que Ziliotto se equivocó al apoyarse en la gestión del presidente Fernández. Y observó que el gobernador pampeano incluso avaló la medida que restringió la exportación de la carne, pese a la importancia que la ganadería tiene en La Pampa. “Cuando quiso provincializar la disputa ya era tarde. Este tipo de actitudes nos ayudaron, pero también hubo una decisión de militar juntos para proteger e incrementar los votos de las primarias”, insistió el ex diputado.

Kroneberger anticipó que ahora era fundamental empezar a delinear un proyecto de gestión para La Pampa: “nosotros no nos aliamos para ganar, sino que estamos preparados para poner en marcha una alternativa distinta”. En el Senado, el pampeano se ve a sí mismo garantizando los debates y poniendo límites a quienes intentan avanzar sobre la división de poderes. “El Congreso ya no funcionará más como una ‘escribanía’. Ahora será necesario incrementar los consensos y el Gobierno no podrá hacer lo que le plazca”, pronosticó.

El “verdugo” del quórum

El pampeano Daniel Kroneberger explica cómo hizo la oposición para ganar después de más de tres décadas de caídas en un nuevo episodio de “El diario del lunes”. El podcast está disponible desde hoy en las plataformas digitales de LA GACETA.