Stoyanoff y Pisa, a un paso de conocer si serán destituidos o no

Los procesos de destitución que se iniciaron contra los jueces Orlando Stoyanoff Isas y Juan Francisco Pisa, por causas inconexas, están a un paso de ser resueltos por los Jurados que presiden los vocales de la Corte Suprema Daniel Leiva y Daniel Posse, respectivamente.

Ayer se desarrollaron los alegatos en la causa contra el juez Civil en Familia y Sucesiones de la IVª Nominación. La comisión de Juicio Político, que encabeza el legislador Raúl Ferrazzano (PJ), acusa al magistrado por falta de cumplimiento de los deberes de su cargo por el incidente de tránsito que protagonizó en junio con el cadete Franco Azán, en Yerba Buena. El parlamentario sostuvo ante el Jury que dicha conducta, viralizada en un video, “es incompatible por su falta de decoro, su virulencia y su desmesura”. “Todos calificativos que distan mucho de lo que se espera de quien está llamado a resolver conflictos de un fuero tan sensible”, dijo.

La defensa de Stoyanoff Isas, representada por Mario Racedo y Sebastián Herrera Prieto, rechazó los cargos formulados y solicitó la absolución. Señaló que lo que se vio en el video fue una reacción a una agresión. No obstante, resaltó que el magistrado recapacitó prontamente, pidió disculpas públicas a la sociedad y a la Corte, y se contactó con Azán para resarcir los daños provocados en su motocicleta.

Racedo argumentó que no hay una relación de proporción entre la falta cometida por el juez y la sanción que se pretende dar. Opinó que es algo excesivo porque hay una laguna legislativa que no prevé penalidades intermedias. “Calificamos esto como un exabrupto”, dijo. Agregó que las pericias psicológicas arrojaron que la ira no está presente en la estructura basal de Stoyanoff.

Mañana a las 9, en tanto, se conocerá la resolución del Jury en el proceso contra Pisa. El juez, quien en 2017 absolvió por falta de pruebas a Mauricio Parada Parejas en una causa de desobediencia judicial impulsada por Paola Tacacho, está acusado por los delitos de: incumplimiento de los deberes a su cargo y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo.