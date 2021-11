Se fortalece la teoría de que el odontólogo fue víctima de un crimen con tinte sentimental

El caso de la desaparición del odontólogo Oscar Marcial está cubierto de un grueso manto de misterio. En medio de tantas preguntas sin respuestas, los investigadores tienen la presunción de que se trata de un crimen. El fiscal de Homicidios II, Carlos Sale, ya está al frente de la pesquisa y dio una serie de instrucciones para que se trate de esclarecer el hecho. Paralelamente ordenó que se retomen los rastrillajes hoy por la zona de San Javier. Estos son algunos de los interrogantes que tiene el caso:

1- ¿Quién era la víctima?

- Marcial era odontólogo y tenía su consultorio en calle 9 de Julio entre Las Piedras y General Paz. “No podemos creer que ese hombre haya desaparecido. Era una persona muy buena, educada y respetuosa”, explicó Lucía de Pourriex, vecina de su centro de asistencia.

El sábado, día en el que cumplía 58 años, se levantó de buen humor y esperando recibir el cariño de sus familiares que, según explicaron, tenían todo organizado para festejar su cumpleaños. “Es muy extraño lo que está pasando. Él es una persona muy apegada a la familia. No hay razones para que haya desaparecido así”, dijeron las sobrinas.

2- ¿Cuáles fueron sus últimos pasos?

- Sus parientes indicaron que el profesional se levantó temprano, saludó a su madre y avisó que saldría a comprar la torta que comerían en su festejo.

“Se fue entre las 9 y las 10; después avisó que había un cambio de planes y que no volvería porque se iría al cerro”, relató Antonella Marcial, una de las sobrinas, que habló con LG Play. Al ver que no regresaba, la familia realizó la denuncia en la seccional 12ª por desaparición de persona.

3- ¿Se sabe qué hizo la noche anterior?

- Salió con un grupo de amigos a cenar. Regresó a su casa y se acostó a dormir. “Recién ahora estaba empezando a salir de vuelta porque cumplía a rajatabla las medidas por pandemia. Es más, ni a nosotras nos dejaba entrar para cuidar a nuestra abuela”, dijeron las sobrinas.

Según las jóvenes, las personas que habían estado con el odontólogo, al enterarse de que estaba desaparecido, se presentaron en la vivienda familiar y se mostraron conmocionados por la noticia. “A ellos también les llamó la atención que no haya respondido los mensajes de felicitaciones que le habían enviado. Nos dijeron que había actuado normal y que estaba contento porque hacía bastante tiempo que no se reunía con este grupo de amigos”, agregaron durante la entrevista que se emitió durante el programa “Buen Día”.

4- ¿Qué pasó con el vehículo del odontólogo?

- Fue encontrado en la vereda de avenida República del Líbano al 2.400 en la puerta de ingreso de una empresa de transporte. Al ser analizado por los peritos de la Policía, se encontraron restos que podrían ser de sangre en el asiento de acompañante y en el baúl del auto.

Ayer, por orden de Sale, se realizó una nueva inspección en el auto: encontraron más restos biológicos que fueron recolectados para luego ser sometidos a una pericia genética. Los investigadores dijeron que era mucha sangre la que encontraron en el vehículo.

El auto presentó otro detalle: no tenía puestos los dominios. Tampoco habían sido arrancados, sino que fueron prolijamente quitados con la aparente intención de que quienes se trasladaban no fueran descubiertos.

5- ¿No cuenta con cámaras de seguridad la empresa?

- Sí, pero solamente toman las imágenes del lugar donde se estacionan los colectivos con los que presta servicio.

6- ¿Quién es la policía que es mencionada en la causa?

- El sábado, cuando se hacían los primeros rastrillajes en la zona, el comisario Carlos Ruiz recibió una llamada de un par informándole que su hermana podría aportar datos. Le pidió que se comunicara con los jefes de la Unidad Regional Capital, Joaquín Girbaux y Ricardo Fresneda.

La agente Cecilia Di Rissio, que presta servicios en el Departamento Judicial les contó algunos detalles a sus superiores, quienes le ordenaron que se presentara en la seccional 6ª, para que le tomaran declaración.

7- ¿Qué dijo la mujer en la entrevista policial?

- Di Rissio declaró que Marcial la llamó angustiado para consultarle si tenía contactos en el Tribunal de Faltas y si conocía a dos policías a los que no pudo identificar que tendrían como misión realizar tareas de control vehicular, pero no dio mayores detalles.

También habría comentado que Marcial podría haber estado siendo extorsionado, aunque no aclaró mayores detalles. Las sobrinas del profesional señalaron que no estaban al tanto de esta versión y que no sabían que tenía una conocida que formaba parte de la fuerza.

Con el correr de las horas esta versión fue perdiendo fuerza por la falta de precisiones que dio la mujer.

“Vamos a entrevistarla porque creemos que puede dar más información de la que proporcionó”, señaló Sergio Pérez, representante legal de la familia que ayer asumió el rol de querellante en la causa.

8- ¿Cuáles son las hipótesis que manejan los investigadores?

- En realidad fueron tres las líneas de investigación que manejaron desde un primer momento. La primera fue que Marcial haya decidido quitarse la vida. La segunda, que fue víctima de un crimen por una deuda de dinero, y la tercera es una línea con tinte sentimental.

“Son varias, y vamos a pedir que se investigue cada una de ellas. Se están reuniendo elementos para analizar”, agregó Pérez en una entrevista con LA GACETA.

9- ¿Alguna fue descartada?

- Sí, la del suicidio. Los familiares señalaron que Marcial estaba pasando por un excelente momento y que se había propuesto varios objetivos. “Hasta estaba haciendo dieta porque se quería ver mejor después de haber estado tanto tiempo encerrado”, dijeron las sobrinas.

Los investigadores, por la sangre encontrada en el vehículo, descartaron de lleno esa posibilidad. “Si se quitó la vida, ¿cómo apareció el auto ahí?”, destacaron.

10- ¿Y la teoría de haber sido víctima de un crimen por una deuda?

- Esa es otra de las posibilidades que están analizando los investigadores, pero perdió fuerza en las últimas horas. Se supo que Marcial era aficionado a los juegos de azar. “Él iba como cualquier persona a los casinos, especialmente a los de Termas de Río Hondo, pero no estaba enfermo por el juego”, aclaró Romina García Stranieri, la otra sobrina que participa activamente en la búsqueda de su tío. “Estaba bien económicamente, no tenía deudas ni problemas de dinero. Eso es totalmente falso”, añadió.

11- ¿Y por qué se habla de una línea sentimental?

- Porque en las últimas horas surgieron indicios de que el odontólogo habría tenido contactos con otras personas a través de Tinder. Esa posibilidad cobró fuerza luego de que la familia confirmara que no tenía pareja.

Además, personal de la división Homicidios, que trabajan al mando de los comisarios Juana Estequiño, Diego Bernachi y Jorge Dib, secuestraron al menos tres celulares que podría haber usado la víctima para tener este tipo de contactos. Los teléfonos ya fueron secuestrados para ser analizados.

Incluso, esperan que una compañía de telefonía móvil les envíe un informe sobre el movimiento que tuvo el celular con el que salió de su casa Marcial, que era con el que se comunicaba con sus familiares. Fuentes judiciales estarían tratando de identificar a un joven de 25 años que podría haber estado vinculado sentimentalmente con el profesional.

12- ¿Qué es Tinder?

- Es una plataforma global de citas en línea donde se puede conocer a personas.

13- ¿Por qué centraron los rastrillajes en la zona de San Javier?

- Por los datos que aportaron los mismos parientes. Señalaron que su tío les había dicho que se iría “al cerro”. Por las condiciones climáticas, ayer no hubo rastrillaje, pero se retomarán hoy a primera hora.

14- ¿Cuál es la teoría que manejan los investigadores?

- Marcial salió de su casa a buscar la torta que había encargado, pero nunca la retiró. Antes de salir o en el trayecto, podría haber concretado una cita con una o varias personas. Se produjo el encuentro, pero algo sucedió en el medio. Por alguna razón, podría haber sido asesinado y cuerpo colocado en el baúl del Toyota Corolla. Luego, para evitar ser descubiertos, le quitaron los dominios y de allí ocultaron el cuerpo en un lugar no determinado.

15- ¿Qué se está haciendo para esclarecer el caso?

- Los investigadores esperan los resultados del informe que pidieron a las compañías telefónicas que puede demorarse varios días. Además, están realizando la difícil tarea de buscar cámaras de seguridad de particulares por donde podría haber circulado el odontólogo con su vehículo. Idéntica tarea realizan en la zona donde fue encontrado el auto.