Rodríguez Larreta: "el Gobierno debe entender que los argentinos le pidieron un cambio de rumbo"

El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, celebró el resultado electoral del domingo y criticó al Gobierno nacional. "Ganamos ampliamente, con dos millones de votos más que el oficialismo. Un triunfo enorme y a lo largo de todo el país: 13 de 24 provincias, con el 42% de los votos a nivel nacional”, dijo.

Se mostró cauteloso en cuanto a los guarismo obtenidos por la principal alianza opositora, Juntos por el Cambio. "Este resultado es de la gente; el domingo ganaron todos los argentinos que piden un cambio de rumbo. Quieren educación y trabajo; quieren que la seguridad vuelva a ser una prioridad”, agregó.

Sobre la pose optimista que tomó el oficialismo nacional luego de conocerse los resultados, Larreta reflexionó: “ganamos y ellos perdieron, no tiene más interpretación que esa; los números son los números: ganamos por más de ocho puntos. Cuando salen a festejar y a decir que ganaron me preocupa muchísimo, porque supone que no lo entendieron, o lo entendieron y nos mienten. El Gobierno debe entender que el domingo los argentinos le pidieron un cambio de rumbo; y para eso hay que aceptar la derrota”, señaló.