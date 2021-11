El alfarismo acusa al PJ y FR de planear un golpe

Horas después de conseguir el respaldo de la ciudadanía para convertirse en senador nacional por Tucumán, Germán Alfaro sufrió un revés político en el Concejo Deliberante. Fernando Juri fue reelecto presidente del cuerpo deliberativo y ningún edil del oficialismo municipal ingresó a la mesa de conducción.

La discusión previa a la votación, que terminó consagrando a la terna Fernando Juri, Sara Assán (PJ-vicepresidenta primera) y Carlos Eduardo Verón Guerra (FR-vicepresidente segundo) con 12 votos sobre 18, tuvo todos los condimentos. Mientras los representantes de Juntos por el Cambio y la Unión Cívica Radical denunciaron un pacto entre Fuerza Republicana (FR) y el Partido Justicialista (PJ) –al que denominaron “perobussismo- para generar un “golpe institucional” en el municipio, los opositores de Alfaro pidieron que el jefe comunal asuma como senador y hasta le desearon al presidente del Concejo una buena gestión al frente de la Municipalidad, a partir de diciembre.

Después de recibir el acompañamiento de sus pares para seguir al frente del organismo por un año más, Juri agradeció a quienes depositaron un voto de confianza en su persona y también a quiénes no lo hicieron. “Yo soy el presidente de todos y voy a seguir trabajando con prioridades como el transporte público, el ambiente y un nuevo código de planeamiento urbano que necesita la ciudad”, afirmó.

Consultado por lo que puede llegar a pasar en el municipio a raíz de la consagración de Alfaro como congresista, el referente del PJ en el Concejo respondió de manera contundente: “el señor intendente ha sido elegido como senador, él prometió que iba a asumir y espero que respete la voluntad popular, porque la voluntad popular le dijo que lo quiere como senador”.

En esta línea, el ex vicegobernador también sostuvo que la elección de autoridades del Concejo no debería interferir en el futuro político del todavía intendente Alfaro, entendiendo que de acuerdo a lo estipulado en la Ley Orgánica del municipio, el presidente de los concejales asumiría por plazo de 10 días ante la acefalía del jefe comunal y después de ese plazo, el Concejo Deliberante elegiría un nuevo intendente.

Pacto y golpe

“¡El pacto, el pacto!”, fueron los gritos que se escucharon en el recinto luego de que los ediles de FR votaran en contra –el oficialismo municipal solo consiguió seis votos de 18- de la propuesta que realizó el alfarismo para quedarse con la presidencia de la mesa de conducción. Esa terna proponía a Rodolfo Ávila (JxC) como presidente, Fernando Juri (PJ) vicepresidente primero y María Belén Espinosa (FR) vicepresidenta segunda. “El pacto entre el bussismo y el justicialismo tiene más temporadas que la película de Rocky”, exclamó el concejal Agustín Romano Norri y enfatizó que la votación de ayer era crucial porque definía “algo más” que al presidente del Concejo, definía un sucesor para Alfaro. “Propusimos a Ávila como el próximo intendente interino y usted señor presidente (en alusión a Juri) seguiría manteniendo su lugar en este cuerpo”, exclamó el edil. Y remarcó que la oposición capitalina empuja al intendente a desistir de su banca en el Senado. “Ustedes no quieren que asuma”, agregó.

Final acalorado

Los cruces verbales, que tuvieron referencias directas a las elecciones del último domingo, también incluyeron valoraciones que molestaron a la bancada de FR. “Yo no voy a soportar que se me llame inmoral o se diga que mi partido está compuesto por gente que carece de moral. No voy a permitir que un joven errado en la manera de hacer política diga lo que quiera”, expresó el edil Verón Guerra antes de solicitar una cuestión de privilegio contra su par Romano Norri.