Qué hay para ver en CCC Go, Disney+, Mubi, Star+, HBO Max, Starzplay y Paramount+

Desconocido

(TNT, a las 19.20) Estando con su mujer de visita en Berlín, el doctor Martín Harris sufre un accidente de tráfico y entra en un prolongado estado de coma. Cuando se despierta en un hospital, comprueba alarmado que otro hombre ha usurpado su personalidad. Entonces emprenderá, con la ayuda de una mujer, una frenética investigación para averiguar la verdad sobre lo que está sucediendo y entender quién es él.

Estrellas del mañana

(Film&arts, a las 20) Con encanto sin igual y exuberancia de torbellino, el tenor de fama mundial Rolando Villazón presenta un especial de televisión único en el que jóvenes estrellas musicales del mañana se presentan ante millones de amantes de la música. El cantante interpreta además su difundido y elogiado repertorio y agrega algunos temas fuera de programa.

48 horas

(star classics, a las 22.40) Cuando un par de asesinos sin escrúpulos consigue huir de prisión, dejando tras de sí un horrible reguero de sangre, al malhumorado detective Jack Cates no le queda otra opción que sacar al timador Reggie Hammond de la cárcel para que le ayude a encontrar a los criminales. Sin embargo, sólo dispondrán de 48 horas porque Hammond debe regresar a prisión.

PARAMOUNT+

Over the garden wall

Wirt y Greg son dos hermanos que se han perdido en Lo Desconocido, un extraño bosque a la deriva en el tiempo, y buscan entre dificultades el camino de regreso a su casa. El mayor es responsable y temeroso; el pequeño es optimista, despreocupado y juguetón. Esas dos personalidades opuestas, a lo largo del trayecto, contarán con la ayuda de un sombrío leñador y de un pájaro azul con bastante mal genio para volver con su familia.

MUBI

La reina Margot

Siglo XVI. En Francia, durante las guerras de religión entre católicos y protestantes, el rey Carlos IX y su madre, Catalina de Medicis, conciertan el matrimonio de la princesa Margarita de Valois con el rey de Navarra, el protestante Enrique de Borbón, con la intención de poner fin así a las sangrientas luchas entre los dos bandos. Se basa en la novela histórica homónima de 1845 escrita por Alejandro Dumas.

ACORN TV

Arthur & George

En 1906, Sir Arthur Conan Doyle perdió a su primera esposa y se ve sobrepasado por el dolor; incluso Sherlock Holmes y el Dr. Watson no contestan a sus llamadas. Sólo cuando su secretaria, Woodie, se presenta ante él con un posible caso, es capaz de volver a la acción. El caso en cuestión implica a un abogado parsi, George Edalji, que ha sido encarcelado por escribir cartas obscenas y asesinar ganado. George necesita la ayuda de Arthur para limpiar su nombre.

DISNEY+

Glee

Comedia de televisión, emitida por la cadena Fox. La trama se basa en una escuela preparatoria de Estados Unidos, y en los integrantes de su coro estudiantil, también conocido como Glee. Se centra en el instituto William McKinley en Lima, Ohio, donde el profesor de español, Will Schuester (Matthew Morrison), quiere devolver al club del coro New Directions el brillo y la popularidad que tenía cuando él era estudiante y formaba parte de esa actividad. Will consigue reunir a un grupo de estudiantes, todos ellos marginados pero con mucho talento, para presentarse a una competición coral. La serie abarca temas como las relaciones amorosas, la sexualidad, la discriminación y el bullying.

STARZPLAY

Espiral: el juego del miedo continua

Trabajando a la sombra de un policía veterano, el intrépido detective Ezekiel Zeke Banks y su compañero novato toman las riendas de una investigación relacionada con una serie de siniestros asesinatos. Los crímenes tiene ciertos paralelismos con otros cometidos en el sangriento pasado de la ciudad. A medida que profundiza en el misterio, Zeke descubre que él mismo se ha convertido en el epicentro del macabro juego del asesino desconocido, a quien debe encontrar aunque su propia vida esté en riesgo.

HBO MAX

Transhood

Filmado durante más de cinco años en la ciudad de Kansas, Estados Unidos, este documental sigue a cuatro niños transgénero, a partir de los cuatro, nueve, 12 y 15 años, mientras se acercan o pasan por la adolescencia. La película explora cómo las familias luchan, se transforman y, a veces, encuentran un propósito inesperado en sus identidades.

AMAZON PRIME

El gran pez

William Bloom no tiene muy buena relación con su padre, pero tras enterarse de que padece una enfermedad terminal, regresa a su hogar para estar a su lado en sus últimos momentos. Una vez más, William se verá obligado a escucharlo mientras cuenta las interminables historias de su juventud. Pero, en esta ocasión, tratará de averiguar cosas que le permitan conocer mejor a su padre, aunque para ello tendrá que separar claramente realidad y fantasía, elementos que aparecen siempre mezclados en los relatos de su progenitor.

NETFLIX

La bruja

La película cuenta la historia de un matrimonio de colonos con cinco hijos en la Nueva Inglaterra, que en 1630 son expulsados de su comunidad y obligados a vivir cerca de un bosque que todos consideran dominado por el mal, la brujería y el diablo. A medio camino entre lo sobrenatural y la locura del extremismo religioso, los sucesos extraños y los signos del diablo se irán sucediendo alrededor de la familia. Es un filme de terror psicológico donde lo importante es la atmósfera, la sensación de que se verá algo horrible en cualquier momento, de que estamos viendo algo mórbido y prohibido. Un filme acaba en un final con múltiples interpretaciones pero su principal virtud es la dualidad entre mantener la creencia de lo fantástico y el horror del extremismo religioso y sus creencias. Entre ambas está la hija mayor, interpretada por Anya Taylor-Joy, que parece ser la diana perfecta tanto de la culpa blasfema que sienta toda la familia como la de las tentativas de las novias del diablo.