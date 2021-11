Un jubilado fue a votar y dejó una carta para Osvaldo Jaldo en la que le suplica una ayuda

Después de las 18, cuando se cerró la votación; de inmediato, las autoridades de mesa dispusieron a contar los votos emitidos dentro de la urna. La sorpresa ocurrió cuando al abrir uno de los sobre hallaron una carta escrita de puño y letra y dirigida a Osvaldo Jaldo, a cargo de la gobernación de Tucumán.

Julieta Rebola, quien cumplía el rol de presidente de mesa, descubrió la carta firmada por un jubilado. Luego de la sorpresa, leyó la carta y decidió sacar una foto con su celular y más tarde la subió a su cuenta de Twitter. La mujer dijo que su intención era que el mensaje le llegue al destinario.

La carta fue firmada por Rolando Ponce, jubilado. El hombre explicó que vive en el barrio Manantial Sur, manzana 5, lote 2. En el texto, el hombre le pide un favor a Jaldo, porque explica que no tiene dónde vivir.

"Le voy a pedir un gran favor -comienza la carta de Ponce-. Yo nunca molesté a nadie, pero lo voy a molestar -agrega-. Soy un jubilado de 67 años y le pido que me ayude, porque ya no puedo pagar más un alquiler. Lo que cobro no me alcanza. Yo cobro el plan que es para el adulto mayor. Mi sobrino me alquilaba pero él me pide la casa. Yo me fui a buscar en otro lugar y lo menos que me piden son 10.000 y en otro lugar me piden 11.000 y no llego. Lo único que le pido es si me puede conseguir una casita chiquita que yo pueda vivir con mi compañera y que me dé en cómodas cuotas. Yo quiero pagarla, no quiero vivir gratis", resaltó Ponce.

La carta de Rolando Ponce a Osvaldo Jaldo. Foto tomada de Twitter de @JulietaRebola

"Soy peronista de sangre. Le pido que me ayude, no tengo dónde vivir, por eso lo molesto, como le dije no soy de molestar. La plata no me alcanza para pagar un alquiler y me veo obligado a pedir ayuda. Solo quiero que el día que Dios me lleve tener un techo donde me puedan velar en paz -detalló-. Bueno señor (dijo en referencia a Jaldo), espero me de una mano, señor gobernador Jaldo, que Dios y la virgen lo protejan todos los días. Lo saludo atentamente. Espero una respuesta pronto. Abrazo. Viva Perón", concluyó en su carta.