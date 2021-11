Tragedia de Once: el ex funcionario K Juan Pablo Schiavi deja la cárcel

El ex secretario de Transporte de la Nación durante el kirchnerismo Juan Pablo Schiavi recibió el beneficio de la libertad condicional y dejará la cárcel. El ex funcionario había sido condenado a cinco años y seis meses de prisión por la tragedia ferroviaria de Once.

El juez del Tribunal Oral Federal 2 Jorge Gorini firmó el beneficio, previo al aval que había dado el fiscal Nicolás Czizik, a partir del pedido de la defensa de Schiavi, el abogado Maximiliano Rusconi.

El beneficio se funda sobre la base de que el ex funcionario K cumplió los dos tercios de la condena. Había sido detenido en octubre de 2018. En diciembre del año pasado, la Corte Suprema dejó firme su condena, y las de una veintena de acusados más.

La tragedia de Once ocurrió el 22 de febrero de 2012. Un ferrocarril de la línea Sarmiento chocó contra el andén de la estación Once, lo que ocasionó la muerte de 52 personas. Resultaron heridas, además, más de 780. Schiavi había sido condenado como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en concurso real con el delito de estrago culposo agravado. Había sido condenado en 2014 por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Alberto Tassara y Jorge Gorini. Le habían impuesto una condena de ocho años de prisión, que en 2018 fue reducida por la Sala III de la Cámara de Casación Penal a cinco años y seis meses.

Schiavi había tomado cursos en prisión, los que le permitieron que reduzca la pena en dos ocasiones. La primera, de 192 días; la segunda, de 61. Desde septiembre se encontraba en condiciones de salir en libertad condicional por haber cumplido los dos tercios de su condena.