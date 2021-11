Cada vez más personas guardan la sangre del cordón umbilical

Un día como hoy, hace 32 años, se realizaba el primer trasplante de células madre de cordón umbilical en París, Francia. Un niño de cinco años que padecía anemia aplásica se curó gracias a la donación de células madre de su hermana recién nacida. Desde entonces, son más de 40.000 los trasplantes que se han realizado en el mundo con resultados muy alentadores.

Latinoamérica está a la vanguardia en la guarda de células madre y en el desarrollo de protocolos de investigación. Tanto a nivel privado como público existen en la región bancos de almacenamiento que recolectan, procesan y crio preservan las células extraídas de la sangre y del tejido del cordón umbilical.

Según CryoHoldco, un grupo de bancos de células madre de América Latina, entre los bancos de células madre de Argentina, Perú, Colombia y México que forman parte del grupo, ya se han realizado más de 16.500 tratamientos. Además, alrededor de 300 ensayos clínicos con sangre de cordón y 125 ensayos clínicos con células mesenquimales se están llevando a cabo en la región para evaluar el uso terapéutico en más de 400 enfermedades; además de las más de 80 ya conocidas, como leucemias, linfomas, anemias y algunas inmunodeficiencias combinadas.

Entre Perú, Colombia y México se han realizado aplicaciones de células madre del cordón umbilical para patologías como leucemia linfática aguda, leucemia linfocítica, esclerosis sistémica, colitis ulcerosa, osteoartritis y Trastorno del Espectro Autista. En el caso puntual de Argentina, las aplicaciones realizadas fueron para el tratamiento de labio leporino y paladar hendido.

Sin invasión ni riesgos

Es importante destacar que la extracción de la sangre del cordón umbilical, fuente no controversial de células madre, no duele, no es invasiva ni representa riesgos para la madre ni para el bebé. Tampoco interfiere con el proceso del parto y postparto ya que se trata de la sangre que queda en el cordón umbilical y en la placenta después del nacimiento del niño. La importancia de su guarda radica en que allí se encuentran células madre hematopoyéticas y células madre mesenquimales, que debido a su flexibilidad y diversidad pueden ser eficaces en el tratamiento de más de 80 enfermedades.

Además, la ciencia está demostrando nuevas aplicaciones y usos fuera de las indicaciones clásicas conocidas, entre las que se encuentran: Trastorno Espectro Autista, covid 19, diabetes tipo 1, lupus y parálisis cerebral y encefalopatía hipóxica-isquémica.

En Argentina hay un protocolo con células madre de cordón umbilical aprobado en la Argentina por el Incucai, que se desarrolla en el Hospital Materno Infantil Ramón Sardá. Los resultados comprueban que el método es factible, ya que en todos los pacientes se logró realizar con éxito el procedimiento y no se encontraron efectos adversos atribuibles al tratamiento.

De acuerdo con información brindada por BioCells Argentina, desde 2005 casi 30.000 familias decidieron guardar las células madre de sus hijos y el 25% de ellos volvieron a hacerlo con la llegada de un nuevo hijo. No sorprende que esto suceda, sobre todo si se tiene en cuenta que América Latina es pionera en el tema: en Colombia se reportó el primer caso a nivel mundial de uso antólogo de sangre de cordón umbilical criopreservada en labio y paladar hendido y el primer caso de utilización autóloga de sangre del cordón umbilical en colitis ulcerativa.