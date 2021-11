Rodríguez del Busto: "el policía debería denunciar el acarreo"

En las cercanías de los centros de votación, los ciudadanos de Tucumán fueron testigos, una vez más, del acarreo de votantes en vehículos que estaban señalizados con letras, que referían iniciales de dirigentes.

Este escenario no se plasmó, sin embargo, en la Justicia. El secretario electoral nacional de Tucumán, Rogelio Rodríguez del Busto, contó a los periodistas Carolina Servetto y José Názaro, conductores del programa especial de LGPlay "Elecciones 2021", que sólo se presentaron cinco denuncias, y que, en todos los casos, estas fueron formuladas por ciudadanos indepedientes; es decir, por ningún apoderado de partido o frente participante de los comicios.

De hecho, el funcionario responsabilizó al personal de las fuerzas de seguridad por el escaso número de planteos, aun cuando el acarreo fue público y notorio. "Fueron unas elecciones muy tranquilas; (de hecho), pocas elecciones tan tranquilas como esta. (Puede) que a la gente le parezca normal (el acarreo), pero al policía, no. No corresponde: debería hacer la denuncia a nosotros; informar en el acto, para que podamos actuar. Y eso no ocurre", puntualizó.

Agregó que en elecciones de años atrás sí se había actuado. "En otras oportunidades se secuestraron vehículos", dijo.

Respecto de los resultados electorales, separó la carga de datos -por parte de los responsables en Tucumán-, de su difusión -que depende de una empresa contratada por el Gobierno nacional-. "Sin dudas hacia las 21 Tucumán tendrá remitido a Buenos Aires más del 80% de los datos", afirmó.