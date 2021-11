Tiene 85 años, fue a votar y no quiso que le llevaran la urna al auto

Roberto Terán Vega, de 85 años, acudió hoy a votar en la escuela Los Pinos. Cuando las autoridades del establecimiento quisieron acercarle la urna para sufragar, se negó y entró caminando al establecimiento para cumplir con su deber cívico.

"Pido ayuda cuando no puedo hacer las cosas, sino me manejo solo. Que me quieran llevar la urna al auto era mucho", contó Terán Vega en diálogo con LA GACETA.

El hombre llegó a la institución con su andador y destacó la importancia de la participación de la sociedad. "Nuestro voto es importante y es la única forma de que el pueblo se pueda expresar y emitir su opinión", señaló.

"Pienso seguir votando varios años más", finalizó Terán Vega.