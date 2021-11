Las Cañas: Antes rivales, hoy compañeras

En el torneo Las Cañas no solo se cruzan escudos: también se cruzan historias de todo tipo. De hecho, en cada uno de los tantos equipos que toman parte en la competencia es posible encontrar anécdotas, relatos y datos a cuál mas pintoresco. Un buen ejemplo de ello es Descaro FC: partiendo ya del nombre, partícipe de ese tono cómplice y humorístico que adopta la mayoría (porque esto es para divertirse, claro), este equipo femenino tiene la particularidad de haber convertido en compañeras de fútbol lo que antes eran rivales de hockey. Paula Domínguez (ex jugadora de Tucumán Rugby) y Ana Rodríguez (ex jugadora de Universitario), amigas casi desde que tienen memoria, estuvieron durante mucho tiempo separadas por los colores cuando empuñaban el stick, pero hoy finalmente disfrutan de estar en el mismo bando.

“Jugamos juntas ya hace cuatro años, desde que empezó todo esto con un grupo de amigas en el que la mayoría jugábamos al hockey, algunas en Tucuman Rugby y otras en ‘Uni’. Después de haber estado siempre enfrentadas en la cancha de hockey, disfruto un montón de poder compartir cancha con ella”, cuenta Paula, señalando a “Anita”.

La transición de la bocha a la número 5 no es fácil, testifica Rodríguez. “Es que llevábamos mucho tiempo en el hockey, y si bien lo disfrutábamos, también queríamos jugar más relajadas, sin esa presión que implica la competencia en el hockey. Salió esto re lindo en fútbol para seguir haciendo deporte”, cuenta Ana.

Fenómeno creciente

En realidad, son muchas las jugadoras y ex jugadoras de hockey que se reparten en los diferentes equipos del cuadro femenino. “Muchas chicas se están pasando al fútbol. Creo que tiene que ver con que algunas estamos más grandes, otras empiezan a tener familia o a estar más ocupadas con el trabajo, entonces ya no pueden atarse a la responsabilidad que implica entrenarse y competir en el hockey. Se busca algo más distendido, y eso también pasa con chicas más jovenes”, explica la ex jugadora de “Uni”. Eso sí: aclaran que más “tranqui” no significa menos compromiso.

El fútbol no solo las ha unido a ellas, sino también a sus hermanas, antes rivales en hockey y hoy compañeras en Descaro FC. “Con mi hermana siempre jugué al hockey, así que nos entendemos bastante”, cuenta Paula. “Yo con la mía también. Y esto de ser amigas desde hace tanto y hoy jugar todas juntas al mismo deporte es algo que se disfruta un montón”, completa Ana.

Una buena base

El pasado hockístico les ha dado una buena base de destrezas y de conocimiento sobre cómo posicionarse dentro de una cancha, pero no todas cuentan con esa base. “Algunas de nuestras jugadoras nunca habían hecho ningún deporte, así que fueron aprendiendo desde cero”, aclara “Anita”.

“Año a año, el torneo se va poniendo más competitivo. Al principio, había pocas jugadoras que tenían experiencia previa en fútbol, pero hoy ya se ve cómo los equipos van evolucionando con los entrenamientos” completa Paula.

De todos modos, Las Cañas es mucho más que fútbol. Ambas sostienen que lo que más disfrutan es poder asistir con familia o amigos, competir y después relajarse. “Simplemente, pasar una lindo sábado de deporte, que es lo siempre hicimos”, aseguran.