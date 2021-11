Vacaciones: cuánto cuesta alquilar una casa en un country

La opción de alquilar su casa durante las vacaciones nunca le pareció una buena idea a Roxana. Hasta el año pasado. Cada verano, ella y su familia se van a la playa un mes entero y dejan algún familiar en su vivienda para cuidar las mascotas.

“Nos quedamos sin esa ayuda y, entonces, empezamos a analizar la posibilidad de tener inquilinos. Unos vecinos nos dijeron que sus familiares de otra provincia estaban interesados en pasar el verano aquí y nos pareció bien. Así que cerramos el acuerdo. Les dejamos la casa, las mascotas e incluso el servicio de empleada doméstica”, comenta la mujer, que vive en un country cerca de Yerba Buena.

Igual que en 2020, cuando la pandemia impulsó el alquiler de casas de countries y barrios cerrados para pasar las vacaciones sin salir de Tucumán, hoy un panorama aún incierto está otra vez llevando a muchas familias a pensar en su descanso de verano o en pasar las fiestas de fin de año en una casa con pileta, mucho verde y sin tener que viajar.

Otros que también eligen esta opción son tucumanos que viven afuera y vienen a ver a sus familias. Entonces, alquilan ese espacio en común para compartir unos días. Las propiedades más buscadas son las que tienen piscina y están en Yerba Buena. También se solicitan casas de alquiler temporario en Tafí Viejo y San Pablo, resalta Diego Schilman. Aunque en su inmobiliaria no se dedican mayormente a este tipo de alquileres temporarios, no desconoce el fenómeno: “es un mercado muy particular en el que muchos propietarios de casas han visto una buena oportunidad para generar dinero”. Coincide con él Virgilio Raiden, empresario inmobiliario.

En realidad son más los arreglos que se hacen por fuera de las inmobiliarias, señala. Hay muchos que recurren a plataformas de alquileres temporarios como Airbnb. Allí ya es posible encontrar para el verano casas con piscina en la zona de Yerba Buena, principalmente.

Manuel -prefiere no decir su apellido- es uno de los que tiene su casa en esta plataforma. “La idea de sumarnos a esta movida surgió hace un par de años por sugerencia de unos amigos. En ese momento necesitábamos la plata así que la alquilamos durante unos días de vacaciones que nos fuimos a vivir a la casa de mis suegros. Después no nos bajamos de Airbnb porque fue una buena experiencia. Ahora, cuando vienen visitantes, les dejamos la casa completa y nos vamos de paseo a Jujuy, a Salta o a los Valles. El dinero que sobra lo invertimos para mejorar la casa”, cuenta. Ya han tenido inquilinos en seis oportunidades.

María González, que sí se dedica a la administración de inmuebles en forma temporal, detalló que este año el período mas codiciado es el de las fiestas. El plan favorito es pasar Navidad y Año Nuevo en el country o en una casa con mucho verde, pileta y asador.

González explica que para esa fecha no hay tanta disponibilidad de inmuebles para alquilar. Para enero, en cambio, la oferta es mucho mayor que la demanda. “El tema son los precios, están muy elevados. Les estoy aconsejando que bajen un poco porque la actual no es la misma situación que la del año pasado”, remarcó.

A diferencia de la temporada pasada, el alquiler de casas en barrios cerrados no desató hasta ahora el mismo furor. En 2020 mucha gente tenía miedo de ir a lugares turísticos atestados de visitantes o no se podía salir del país. Hoy por hoy, aunque hay cierta incertidumbre, esa situación es distinta.

Algunas viviendas se alquilan por hasta $20.000 por día. Otros piden en dólares: desde U$S 1.000 hasta U$S 2.500 por mes. “Aquí hay que hacer una aclaración: todo depende de la vivienda, dónde está ubicada, si es en country o no, si tiene dos o tres dormitorios, el tipo de casa, las comodidades, los servicios. Los precios, muchas veces, ya tienen incluido el costo del jardinero y el piletero, por ejemplo”, aclara Bulacio. “Además de la piscina y wi-fi, muchos evalúan si el inmueble tiene seguridad, alarma y aire acondicionado”, añade.

Nicolás Fernández, un tucumano que reside en Buenos Aires, pasó las fiestas en un country junto a su familia política en una casa que alquiló por 15 días, desde Navidad hasta los primeros días de enero de este año. Ahora está analizando repetir la experiencia. “Disfrutamos mucho con mi esposa y mis tres hijos, mis sobrinos y mi cuñado. Alquilamos en Yerba Buena, y pudimos hacer varias actividades en la zona. Incluso los propietarios de la casa nos dejaron sus bicicletas y salimos un par de veces de paseo. La casa estaba totalmente equipada; hasta la Play nos dejaron para que usen los chicos”, detalló. Lo único que le preocupa es que en esta temporada esté mas caro el alquiler. “Tendré que poner varias cosas en la balanza. Además, al estar todos vacunados, estoy más tranquilo para viajar a la costa”, opina.

Recomendaciones

En general, las casas que se arriendan en countries o barrios cerrados no son inmuebles que fueron ideados para alquiler temporario. Son viviendas de familias que vieron la posibilidad de sacarle jugo a su propiedad mientras pasan el verano en la playa o en los Valles Calchaquíes.

“Generalmente dejan toda la casa armada como está. Sí se les recomienda que compren juegos de sábanas y de toallas nuevos para los visitantes”, aconseja González.

“Nosotros decidimos dejarles todo como estaba, incluso nuestros cubiertos y vajillas para que los inquilinos se sientan a más gusto. Eso sí, las cosas más valiosas las guardamos en un cuarto con llave”, señaló Rosario. Manuel hizo algo parecido: “los objetos de valor y nuestra ropa, por ejemplo, la pusimos en una pieza o en placares que cerramos con llave. El resto, dejamos todo. Si sabemos que viene una familia con chicos, les dejamos todos los juguetes de nuestros hijos para que se diviertan”.

Igualmente, los operadores aconsejan a los propietarios hacer un inventario de todo lo que hay en la casa. Y si es posible contratar un seguro para proteger cosas valiosas, como los electrodomésticos por ejemplo.

Si el alquiler temporario es en un country o barrio cerrado, los dueños suelen avisar a las administraciones que tendrán visitantes. Y aquí otro detalle: conviene averiguar bien y ser selectivos con los inquilinos, comentaron las fuentes consultadas para esta nota.

“Nosotros nos fijamos en el perfil y si no nos gusta decimos que no tenemos disponibilidad para la fecha que quieren. Generalmente, preferimos familias y no grupos de jóvenes. Acordamos, además, que están prohibidas las fiestas”, cuenta Manuel. Rosario, por su parte, prefiere que sean familiares o allegados de gente conocida.

Ser propietario de un alquiler vacacional no es fácil, y menos cuando le tenés mucho aprecio a la propiedad que estás alquilando, explica Rosario.

Dejar que unas personas desconocidas tengan libertad para quedarse en tu inmueble a sus anchas puede no salir bien siempre, y por eso existen algunas prácticas que ayudan a evitar malas experiencias. Estos son los consejos quienes llevan años alquilando sus inmuebles en Airbnb: el primer paso es identificar a los diferentes tipos de huésped; preferir siempre los que viajan trabajando, los visitantes de la tercera edad y las familias; y también es bueno preguntarles qué intenciones tienen mientras dure su descanso en la vivienda, si piensan llevar mascotas, si recibirán visitas y en ese caso quienes serán sus invitados. Siempre es bueno realizar una especie de contrato, donde queden en claro qué cosas se pueden hacer y cuáles no.