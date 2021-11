La emoción de Jairo al recordar a su esposa: "fueron años de mucha felicidad"

Jairo habló a corazón abierto de la muerte de su esposa Teresa Sainz de los Terreros, quien falleció el 28 de julio tras luchar durante más de una década contra una enfermedad crónica. El cantante contó cómo transita este difícil momento y recordó su historia de amor.

"Ella estaba enferma hacía 10 años con patologías tremendas, una más tremenda que la otra y aguantaba, soportaba y salía adelante. Era muy fuerte mental y psicológicamente. La animaba, yo creo, el amor que tenía con los hijos. Tenía una personalidad muy fuerte", dijo Jairo durante una entrevista en el programa Viviana con vos (A24).

Y agregó: "cuando se murió estábamos los dos solos. Estaba un enfermero. Yo vi que no despertaba y empezaban a bajar los números. El enfermero dijo: ‘Ya está'. Yo dije: ‘¿Cómo que ya está?’. Te revelás con eso, no querés entender eso. No se despertó más. Pasaron tres meses y medio".

Al ser consultado acerca de dónde saca las fuerzas para seguir adelante sin su compañera de vida, el cantante señaló: "Fundamentalmente, su fortaleza en el momento que le tocó en los años que le tocaron vivir tan desastrosos. Creo que animan a cualquiera".

"Si ella fue capaz de soportar todo eso, cómo no voy a poder soportar yo algo así", completó.

El músico definió además que tenían una "relación ideal, perfecta". "Nos llevábamos extraordinariamente bien. Nos complementábamos muy bien. Éramos muy distintos y yo creo que ella me introdujo en un mundo que yo desconocía y visceversa. Creo que en esa fusión las cosas salieron bien", confesó.