Caso Dominé: la madre de Exequiel Tous negó los dichos de Villavicencio

“El señor fiscal le decía que si no hablaba con mi hijo iba a ir presa, ella (Cinthia Villavicencio) es una mentirosa”, dijo María Celeste Leguizamón, madre de Exequiel Tous, uno de los imputados por el caso de Ana Dominé, la empresaria asesinada de un disparo en septiembre del año pasado. La mujer fue citada a declarar como testigo y apuntó contra Villavicencio, que vive en Salta, quien fue uno de los testigos claves en el caso.

“Ellos decían que iban a ‘trabajar’ siempre en la (avenida) Alem. Trabajar para ellos es robar. Me entero de este hecho por Tous, con quien tenía mucha confianza”, había dicho Villavicencio el miércoles. Ayer, en cambio, se expusieron audios en donde la mujer da una versión distinta de los hechos. “Le dije a Garmendia (Carlos, el abogado que declaró como testigo el miércoles) que jamás hablé con él (por Tous). No sé por qué me meten a mí que hace años que no vivo en Tucumán”, se escuchó en uno de los audios que Villavicencio le habría enviado a la madre de Tous el año pasado.

“No es una buena persona, siempre andaba en cosas malas. Ella vende droga”, aseguró la madre al finalizar su testimonio.

Otro testigo que declaró en la audiencia de ayer fue Silvia Alejandra Mamaní, ex novia de Tous, con quien vivía en el momento del crimen. Mamaní aseveró que Tous estaba con ella, en casa de los padres de él, cuando sucedió el hecho.

Janneth Chávez, en concubinato con Sebastián “Hormiga” Quiroga -otro de los imputados-,prestó su declaración en la audiencia y también desacreditó el testimonio de Villavicencio, a quien conoce por haber sido cuñada de Quiroga. “La conozco desde 2008. Tuve a sus hijos viviendo en mi casa como un año pero nunca me quiso, no sé por qué”, contó Chávez. Y agregó: “ella vendía droga siempre. Lo sé porque le hicieron un allanamiento una vez, además los vecinos lo decían. Pero desde que se fue no sabemos nada de ella”.

“No es la primera vez que hace esos llamados anónimos. A mí una vez me hicieron un allanamiento por un llamado anónimo de ella”, dijo, como para indicar que no es una persona confiable.

En la audiencia también estuvieron los otros cinco imputados: Cristian Raúl “Pety” Godoy (señalado como el autor del disparo), Federico “El Loco Fede” Sánchez, Edgar Visuara, Antonio Greco, y Brian “Hijo de Zenón” Leguizamón, el único acusado que no está bajo prisión preventiva.

También fueron dos amigos de Leguizamón como testigos, quienes aseguraron que en la noche del hecho estaban festejando el cumpleaños del acusado.