Hay pistas para avanzar en la investigación de abuso en el Tulio

El caso del supuesto abuso que sufrió un niño en el colegio Tulio García Fernández sigue cargado de misterios. Luego de que los familiares de la víctima denunciaran una situación irregular en una prueba clave de la causa, trascendieron algunos detalles de la investigación. La más importante es que hay otros elementos que pueden ser utilizados para avanzar en la investigación.

En la causa aparecen muchos interrogantes. Algunas de sus respuestas son estas:

- ¿Cuándo se habría producido el hecho?

- En los primeros días de agosto, los familiares denunciaron el hecho en la Justicia. Las autoridades del colegio, primero a través de un mail y después públicamente, enviaron un comunicado aclarando que estaban a la par de la familia del pequeño y a disposición de la fiscalía para colaborar con la investigación.

- ¿Cómo se dieron cuenta del ataque?

- Porque el niño le contó a su madre que una persona le había causado daño en sus partes íntimas. Además, según comentaron los investigadores, cambió de conducta.

- ¿Qué resultado dieron las pericias que le realizaron al pequeño?

- Los médicos no encontraron ninguna lesión en el cuerpo del niño, lo que no significa que no haya sufrido algún tipo de abuso. Los padres de la víctima lograron presentar pruebas para que el caso continuara investigándose por este delito.

- ¿Se logró a identificar a algún sospechoso?

- Sí. El niño señaló al “hombre malo” como el que habría abusado de él. Los investigadores identificaron que se trataba de un ordenanza que trabaja en el establecimiento educativo. Las autoridades del colegio informaron que lo habían separado del cargo. Sin embargo, personal de Delitos contra las Personas lograron ubicarlo en la casa de recreo que tiene la institución en El Cadillal.

- ¿Lo acusaron de haber cometido el hecho?

- La fiscalía no lo acusó de ningún delito porque no tenía pruebas para hacerlo. Sí se le informó que estaba siendo investigado por este hecho. Se le tomó una muestra de ADN al sospechoso que luego fue comparado con el pelo que presentaron los parientes, pero los resultados de las pericias dieron negativo.

- ¿Los padres hicieron denuncia por esa prueba?

-Sí. Denunciaron públicamente que el pelo que se utilizó para realizar la pericia no es el que ellos entregaron a la Policía al poco tiempo de haberse producido el ataque sexual. La mujer contó que entregó en una caja de anillo un vello púbico envuelto en papel higiénico. Y el que se utilizó en una comparación fue un cabello de 19 centímetros de largo que, se supone, es de mujer.

- ¿Qué pasó con ese elemento?

- La familia lo entregó en la seccional 12ª y, según dijo la madre, no le hicieron firmar ningún acta y tampoco observó personalmente que lo hayan colocado en un sobre cerrado, tal y como estipulan las normas, cuando se lo recibieron. Según pudo establecer LA GACETA, el material fue trasladado hacia el Laboratorio Toxicológico de la Policía. El personal de la fuerza le envió un informe a la fiscalía describiendo todos los elementos que había entregado la progenitora de la madre, entre ellos, un cabello de unos 19 centímetros.

- ¿No pudo haberse detectado ese error antes?

- No. Antes de que se realice la prueba genética, se hace un control del elemento que se está por analizar donde participan todas las partes. Ese control se hizo en base al acta que le enviaron desde el laboratorio de la Policía, por lo que resultó imposible comprobar si se había producido un cambio. El anterior defensor, que era el único que podría haber detectado la irregularidad, no estuvo presente en ese acto procesal.

- ¿Qué pasará con esta situación?

- Primero se revisarán las actas de entrega y después se definirá si es necesaria una investigación para determinar si hubo una irregularidad.

- ¿Queda material por analizar?

- Sí. En el pantalón del pequeño se encontraron restos biológicos que fueron analizados por los peritos que confirmaron que era de humano y que podrían ser utilizados para una comparación genética. Pero antes deberá realizarse una pericia para determinar si el material encontrado no pertenece al pequeño. Luego se realizarán las comparaciones a varias personas que aparecen en la causa.

- ¿Quiénes son esas personas?

- En primer lugar, el ordenanza que fue señalado por el pequeño. Luego, todo el personal del colegio (docente y no docente) que estuvo en el establecimiento educativo el día en que se habría producido el ataque.

- ¿Se le hizo una entrevista a la víctima?

- Sí, pero no arrojó los resultados esperados porque el pequeño no contó casi nada de lo que había sucedido. Se resolvió entonces que se le realice un tratamiento psicológico al pequeño para ver si con esa terapia podría surgir algún elemento importante para la causa. Y si eso ocurría, la fiscalía citaría al profesional para que declare en la causa.

- ¿Hubo algún avance?

- Sí. Fuentes judiciales informaron que el psicólogo que lo atiende habría determinado que existen indicios de que el niño fue víctima de un abuso.

- ¿Y cómo se sigue?

- La fiscalía, en primer término, debe recibir la confirmación del profesional que lo atiende y luego convocar a un perito del MPF para que realice un psicodiagnóstico. Los familiares habrían solicitado que sea un psicólogo.

- ¿Por qué no hay ningún imputado en esta causa?

- Porque hasta el momento la Justicia no encontró ninguna prueba en contra de las personas que aparecen sospechadas en la causa. Sólo el ordenanza sabe que oficialmente está siendo investigado por el hecho.