"Yo era una espectadora del programa y ahora estoy ahí, codéandome con ellos"

Sobrevivir una semana en un reality como Masterchef Celebrity es como ganar un partido importante de fútbol y la influencer tucumana “Vicky” Braier ya sabe de lo que se trata. “Juariu” hizo lo que tenía que hacer en su debut y se aseguró -al menos- estar en el programa desde el próximo lunes hasta el domingo 21. Fueron dos platos los que le dieron esa tranquilidad dentro de una semana en la que según le contó a LA GACETA, caminó por los aires, cumpliendo el sueño de estar rodeada de famosos.

Cuenta regresiva en el primer miércoles de beneficios. ⏱ Para vos ¿quiénes se llevan las medallas? ⬇ #MasterChefArgentina pic.twitter.com/0quKIq6aab November 11, 2021

“Maldita papa”, admitió entre risas la representante tucumana en el programa más visto de la televisión argentina. Sucede que el miércoles por la noche tuvo que cocinar un plato hindú y la mayoría de las cosas le salió bien, excepto por la papa, que estaba algo cruda. Aún así, el plato le valió una gran crítica de los chefs y jurados Germán Martitegui y Donato de Santis (este últimoaseguró haber viajado a la India con el sabor del plato). Además, su primera devolución el día previo (su plato fue el mejor de la jornada) le hizo poner medio pie en la segunda semana. De la primera, eso sí, no se olvidará jamás.

“Todos se han portado muy bien conmigo. El grupo es hermoso y me tratan de 10. Yo pensaba incluso que hasta iba a haber gente enojada tipo ‘qué hace ésta aqui’, porque no soy famosa, pero nada que ver”, le confesó a este diario horas antes de que salga al aire el programa de hoy, del que por suerte, no participará, porque definirá a los que podrían quedar eliminados el domingo.

Gran devolución de @germantegui a @juariuok en el segundo programa de #MasterChefArgentina 👏 | Miralo EN VIVO por Mi Telefe https://t.co/918mwxvaUz pic.twitter.com/pwuv00CoSD — MasterChef Argentina (@MasterChefAR) November 10, 2021

Se sabe que “Vicky” stalkea a los famosos y le encanta estar pendiente de ellos. ¿Cómo fue entonces la primera semana de estar rodeada y emparejada con ellos? “Yo soy muy ‘cholula’ y quería ver cómo eran todos los famosos en el programa. Charlotte Caniggia, por ejemplo. Me parecía muy graciosa y descubrí que es muy buena y educada. Después me moría por ver a Catherine Fulop, Tomás Fonzi, ¡a todos!”, contó emocionada. “Yo era fiel espectadora del programa y ahora estoy codeándome con ellos. No lo puedo creer”, agregó.

“Los imaginaba con un perfil más alto. No los imaginaba tan humanos, pero te das cuenta que son personas comunes e incluso asustados por el desarrollo del programa”, reveló.

A lo que también tuvo que adaptarse la tucumana que reside en Buenos Aires desde hace algunos años, fue a los tiempos. En el programa se ve que generalmente los participantes tienen una hora para cocinar y un puñado de minutos para sacar los víveres del mercado. Por alguna razón, quizás por la magia que le adjudica a la TV, “Juariu” pensó que los tiempos en el lugar de los hechos eran más largos y no fue así. “‘¿Será una hora realmente?’, pensaba. ‘¿Será así?’ Y es exactamente así. Tal cual. ¿Y qué hacés en una hora?”, reflexionó. En una hora pudo hacer dos platos bastante buenos y aguarda hacer varios más en lo que queda del programa.