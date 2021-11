Qué hay para ver en CCC Go, Cine.Ar Play, Qubit TV, HBO, Netflix y Starzplay

CCC GO

Aprendices fuera de linea

(Star hits, a las 20) Billy y Nick, dos comerciantes ya cuarentones que han perdido su empleo, llegan a la conclusión de que su problema consiste en no haberse adaptado a las nuevas tecnologías. Deciden entonces empezar de cero y buscar trabajo en la empresa más popular de Internet: Google. Cuando, por fin, consiguen un contrato de prácticas como becarios, se verán obligados a competir con jóvenes veinteañeros, universitarios brillantes mucho más listos y más familiarizados que ellos con el mundo digital.

Very good girls

(paramount, a las 21.20) Dos mejores amigas, Lily (Dakota Fanning) y Gerri (Elizabeth Olsen), regresan a casa para un último verano en Nueva York, y hacen un pacto para perder su virginidad antes de salir hacia la universidad. Pero cuando ambas caen por el mismo artista guapo (Boyd Holbrook) y Lily empieza a verlo en secreto, una amistad de toda la vida se pone a prueba, lo que genera un gran conflicto.

Fight club

(Star action, a las 21.50) Un joven hastiado de su gris y monótona vida lucha contra el insomnio. En un viaje en avión conoce a un carismático vendedor de jabón que sostiene una teoría muy particular: el perfeccionismo es cosa de gentes débiles; sólo la autodestrucción hace que la vida merezca la pena. Ambos deciden entonces fundar un club secreto de peleas, donde poder descargar sus frustraciones y su ira, que tendrá un éxito arrollador.

QUBIT TV

Los amores de Charlotte

Tras enterarse de que su novio es gay, la joven Charlotte busca explorar su propia sexualidad. Pronto, junto a sus amigas, consigue un empleo y comienza a acostarse con sus compañeros de trabajo... con todos ellos. Fresca, inteligente y audaz, la segunda película de la actriz Sophie Lorain detrás de cámara se presenta no tanto como la reflexión sobre la sexualidad femenina que promete su título en inglés (“Slut in a Good Way”), sino más bien como un “coming of age” ingenioso, lleno de personajes vibrantes y encantadores, y atravesado por una crítica mordaz de los dobles estándares sociales en relación a la liberación sexual. Elogiada por su sentido del humor, construcción de personajes y actuaciones, la película se destaca además por su tratamiento del despertar sexual adolescente, la sororidad y la necesidad de romper con los prejuicios y tabúes que rodean a la temática del sexo.

CINE.AR PLAY

Sorgalim

Una pareja sufre un grave accidente automovilístico. Por ser el que conducía, Ernesto se siente culpable de que Isabel haya quedado inválida. En busca de calma, se mudan al campo, donde Clara, una tía de ella, se ocupará de cuidarla. Contra todo pronóstico, Isabel comienza a recuperarse milagrosamente. Aunque es muy creyente, su tía está asustada: no es Dios el que está ayudando a su sobrina. Indiferente a los temores de Clara, Ernesto vaga confundido y atrapado en una misteriosa tragedia.

STARZPLAY

Rig 45

Andrea, una inspectora de accidentes, es mandada para investigar un siniestro en la plataforma petrolífera 45. Al comenzar su investigación, los trabajadores no le proporcionan ninguna ayuda. Cuando un huracán golpea el sitio, y toda la comunicación es cortada con el exterior, se descubre que el accidente fue en realidad un asesinato.

ACORN TV

Mis fischer’s murder mysteries

La serie sigue a la ingeniosa detective privada Phryne Fisher, una mujer moderna y seductora que investiga crímenes y resuelve misterios en Melbourne durante los años 20. Phryne está decidida a resolver los crímenes con los que se encuentra, pero el detective John Robinson al inicio no está de acuerdo con trabajar con Fisher. Es Dot Williams, la ayudante de Fisher, quien la contrata después de que su antigua empleada fuera asesinada. Por su parte la doctora Mac trabaja en el hospital para mujeres en Melbourne y es amiga cercana de Fisher.

HBO MAX

Before sunrise

Céline, una estudiante francesa, y Jesse, un joven estadounidense que viaja por Europa tras ser abandonado por su novia, se conocen en un tren con destino a París. Cuando llegan a Viena, Jesse debe bajar porque al día siguiente regresa a su país, pero logra convencer a Céline para que pase la noche con él en la ciudad. En el curso de esa noche, se conocen a fondo, discuten sobre diversas cuestiones como la vida, la muerte y el sexo.

DISNEY+

Jungle cruise

Principios del siglo XX. Frank (Dwayne Johnson) es el carismático capitán de una peculiar embarcación que recorre la selva amazónica. Allí, a pesar de los peligros que el río Amazonas les tiene preparados, llevará en su barco a la científica Lily Houghton (Emily Blunt) y a su hermano McGregor Houghton (Jack Whitehall). Su misión será encontrar un árbol místico que podría tener poderes curativos. Claro que su objetivo no será fácil, y que en su aventura se encontrarán con toda clase de dificultades, además de una expedición alemana que busca también este árbol con propiedades especiales. Película basada en una atracción de Disneylandia.

NETFLIX

Alerta roja

Cuando la Interpol envía una “Alerta roja”, significa que los departamentos de Policía de todo el mundo deben estar atentos para capturar a los criminales más buscados. Todas las alarmas saltan cuando un temerario robo une al mejor agente del FBI con dos criminales rivales entre sí. Una coincidencia que hará que suceda lo impredecible.

AMAZON PRIME

Maradona: sueño bendito (OCTAVO episodio)

Previo al Mundial 86, el preparador físico de Diego Armando Maradona lo lleva a entrenar en un exclusivo centro de alto rendimiento, al tiempo que el resto de la Selección Nacional se prepara en la Argentina en condiciones precarias. El romance con Cristiana avanza apresuradamente, hasta que una noticia inesperada termina por romper la relación. En este episodio, Maradona sufre de abstinencia de las drogas y la situación se vuelve incontrolable cuando recibe una carta que le informa sobre su primer hijo extramatrimonial. Claudia está preocupada y sobrepasada, pero nadie más que ella puede contener todo el calvario en que se transforma la vida del deportista y de su familia más cercana.