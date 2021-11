Osvaldo Jaldo: “vamos a repetir el resultado de las PASO en Tucumán”

Más de 50 días pasaron desde que el vicegobernador Osvaldo Jaldo dejó la Legislatura y pasó a ocupar el sillón de Lucas Córdoba por la imprevista propuesta que recibió el gobernador Juan Manzur de parte del Presidente Alberto Fernández, luego de unas PASO tormentosas.

A días de las elecciones legislativas, el mandatario interino aseguró que el Partido Justicialista (PJ) está unido y potenciado, a pesar de que quedaron diferencias. Remarcó que su relación con Manzur se compuso, y afirmó que se mantendrá así incluso si él decide regresar. Manifestó que ningún dirigente tiene posibilidad de sacar los pies del plato el domingo y aseguró que el Frente de Todos (FdT), mínimamente, repetirá los 50 puntos que obtuvo en las primarias. En ese sentido, confió en sostener los casi 20 puntos que sumó en las PASO, cuando tuvo discursos muy críticos hacia la gestión de Manzur en materia de seguridad y de educación. En ese sentido, destacó que en menos de dos meses tomó medidas concretas e importantes en esos aspectos, y que hasta se modificó al ministro de Seguridad (Eugenio Agüero Gamboa ocupó el cargo de Claudio Maley).

“Era de alguna manera una promesa, y hoy la estoy cumpliendo con hechos concretos. No tengo dudas de que quienes me acompañaron en la interna me votarán otra vez, seguramente más convencidos porque estamos cumpliendo con la palabra empeñada. A esto le sumamos que tenemos un gran protagonismo nacional y una gran acción provincial. Por eso no dudo que el peronismo en Tucumán va a repetir el resultado de las PASO, sacando 50 puntos o quizá aumentando un poco más. Que sigan confiando que no nos va a temblar el pulso en tomar las medidas necesarias para seguir transformando a Tucumán”, expresó Jaldo en una entrevista exclusiva con LA GACETA.

- ¿Qué va a pasar con esos casi 200.000 votos que los acompañaron en las PASO?

- Me acompañaron porque confiaron en Osvaldo Jaldo y en los problemas que planteaba, de seguridad y de educación. Temas que luego, al hacerme cargo de la gobernación, los estoy cumpliendo a rajatabla. En menos de 50 días he tomado medidas muy de fondo. Acá se cambió un ministro de seguridad, se han tomado decisiones fuertes, como la titularización de 551 policías y miembros del servicio penitenciarios. Hemos hecho inversiones importantes en materia de seguridad. El ministro que me acompaña es un hombre joven, que viene del Ministerio Fiscal, con una gran experiencia en toda la tarea investigativa. Ya hemos demostrado en menos de 50 días que no solo tomamos las decisiones, sino que también accionamos. Hemos declarado una batalla cuerpo a cuerpo contra la delincuencia, y en menos de 50 días hemos recapturado prófugos que hace mucho tiempo se habían fugado. Hablé mucho de educación y hablé del ministro de Educación (Juan Pablo Lichtmajer). Y lo primero que hice cuando me senté en la Gobernación fue hablar con él. Nos pusimos de acuerdo en varios temas que he planteado en mi campaña, como el hecho de refaccionar las escuelas. Hay un 40% de escuelas que hay que repararlas. Ya hemos implementado un programa, de diciembre a marzo, para invertir entre $1.500 y $2.000 millones para empezar a reparar las escuelas.

- Hay quienes votaron por usted en contra de Manzur. ¿Cómo piensa que toma esa gente que se haya arreglado con él?

- Creo que ese electorado notaba diferencias entre Manzur y Jaldo, pero esas diferencias ya no existen. Hoy Manzur está en Buenos Aires, siendo parte importante del gabinete nacional. Hoy Jaldo está en Tucumán, ejerciendo la Gobernación de la provincia. Lejos de tener diferencias, hoy nos complementamos. No hay dudas de que (esos electores) me van a volver a votar porque hoy estoy en mejores condiciones para dar soluciones por lo que me votaron: mejorar seguridad, educación y tomar decisiones de fondo en el Gobierno provincial. Hoy Osvaldo Jaldo es gobernador, y con más razón quienes me acompañaron tienen que estar a la par mía. Hoy tenemos la gran posibilidad de concretar esos sueños y anhelos que se han puesto cuando votaron a Osvaldo Jaldo y a Peronismo Verdadero. Hoy el peronismo está unido, está más potenciado. Hoy tenemos una figura nacional que nos ayuda. A Osvaldo Jaldo no le va a temblar el pulso en tomar las decisiones que tengamos que tomar para cambiar el rumbo de la provincia y buscar un Tucumán mejor para todos.

- ¿Cómo quedó la relación con Manzur?

- Nos pasó que no hemos logrado un acuerdo en cuanto al funcionamiento y diferentes criterios y, por qué no decirlo, en el consenso también de una posible lista a candidatos a senadores y diputados. ¿Qué hicimos entonces? Fuimos a las urnas, a dirimir nuestras diferencias como se las dirime en democracia. Esa quizá es la división que todo el pueblo tucumano vio entre el gobernador y el vicegobernador, y esto quizá es lo más sano que nos puede haber pasado. Y en esas urnas no hay dudas que hubo un ganador que sacó 30 puntos, que es el doctor Juan Manzur, y hubo... no sé si un perdedor, pero sí alguien que lo siguió con 20 puntos, con 200.000 votos. Nosotros entendemos que el que gana conduce y el que pierde acompaña. Estamos llegando a una elección general con un peronismo totalmente unido, a lo largo y a lo ancho de la provincia. No quiere decir que hemos solucionado todas las diferencias o que no tengamos algunas discrepancias. Sí, tanto el gobernador como quien habla, pusimos los intereses de los tucumanos por encima de cualquier diferencia interna política y partidaria que tengamos en el peronismo. Hoy juntos vamos a luchar y a trabajar por los problemas reales que tienen los tucumanos, que son muchos después de la pandemia.

- ¿Qué va a pasar si Manzur decide volver?

- Él en cualquier momento, ya sea por una situación política o por una decisión propia, está en todo su derecho de volver a ocupar el sillón de Lucas Córdoba y ejercer la jefatura de Tucumán y, quién les habla, volver a la Legislatura. No hay dudas que si el gobernador vuelve esta relación que ha mejorado se va a mantener, y seguramente vamos a trabajar más cerca. Este rumbo que hemos tomado, él en la Nación y yo en la Provincia, aún estando en Tucumán él, seguramente lo vamos a seguir sosteniendo.

- En la parte de la dirigencia aún se ven heridas y situaciones tensas por la interna...

- Manzur y quien habla hemos tenido grandes diferencias y las hemos dejado de lado luego de dirimir las diferencias en las urnas. No es que nos hemos puesto de acuerdo los dos y hemos salido todos contentos y felices. Nos hemos sometido a la voluntad popular. Osea que el que gana conduce y el que pierde acompaña. El que ganó está en Capital Federal, como Jefe de Gabinete, y hoy Osvaldo Jaldo está ejerciendo la Gobernación en Tucumán. Ahora digo: si Manzury Jaldo se pusieron de acuerdo luego de dirimir una interna en las urnas y los dos hemos respetado los resultados, sin cuestionamientos, yo puedo decir hoy que ningún dirigente del peronismo que haya trabajado en los dos espacios políticos tiene posibilidad de sacar los pies del plato. Si no, eso quiere decir que no estaban convencidos de lo que estaban haciendo en aquella interna. Yo creo que la dirigencia que apoyó a Juan Manzur estaba convencida de trabajar por Juan Manzur; y la dirigencia que trabajó por quien habla estaba muy convencida de acompañarme en esas elecciones internas. Luego del resultado electoral, de llegar a un entendimiento, ningún dirigente tiene ninguna posibilidad de sacar los pies del plato.

- Hubo denuncias ante la Justicia por lo que se vio la semana pasada en el hipódromo

- Esas colas que se vieron eran producto del cobro de un plan social que ya se venía pagando hace tres o cuatro meses. No lo quiero vincular con el proceso de la interna, pero sí ha sido un programa social que se anunció desde la Casa de Gobierno y tiene que ver con familias de escasos recursos. Esos programas eran de cinco cuotas. Es decir que se le estaba dando continuidad. Pero cuando comienzan las especulaciones políticas o a relacionar un pago de un plan de $5.000, que no se si les alcanza para una ida al supermercado, no hay dudas de que la autoridad máxima de provincia tiene que poner orden y obrar con responsabilidad. Por eso los hemos suspendido, aunque me dolía en el alma por la gente. Es decir que el 15, después de las elecciones, se va a seguir pagando la lista completa, como estaba. Para evitar polémicas y especulaciones políticas de aquellos que siempre están acostumbrados a sacar ventajita política de algunos hechos, pero nunca hacen nada por la provincia, nunca traen nada. Hoy veo desfiles de referentes de Juntos por el Cambio que vienen a Tucumán y hasta el café le tienen que pagar porque no traen absolutamente nada. Todos vienen a darle consejos a los tucumanos. Los porteños quieren decirles cómo deben y tienen que votar los tucumanos, siempre con las manos vacías. Hasta los cafés les tienen que pagar en los bares porque ni una moneda dejan en la provincia de Tucumán. Y las denuncias están dentro del derecho legítimo que tiene cualquier ciudadano de poder hacer una denuncia. Si la hicieron dentro del derecho que les corresponde, la Justicia es la que tiene la palabra. Nosotros nos sometemos a lo que dicta la Justicia, pero estos programas son una continuidad, una cuota más que se pagaba.

- A nivel nacional, en las PASO hubo un resultado adverso para el Frente de Todos. ¿Se puede repetir? ¿Cómo puede impactar en Tucumán si eso ocurre?

- Estas son elecciones intermedias, donde se eligen senadores y diputados. Son importantes porque los senadores y diputados van a integrar el Congreso. Yo no quiero dramatizar bajo ningún punto de vista, porque también veo con preocupación que cada dirigente que vino de Cambiemos habló de la debacle, del desastre, de lo que se viene después de las elecciones. No se le puede hacer terrorismo a la sociedad. Las elecciones pasan y las gestiones quedan. El Gobierno nacional va a seguir gobernado hasta 2023. Tucumán va a seguir gobernado por el peronismo hasta el 2023, pero no se le puede decir a la gente que de las elecciones, si el oficialismo pierde, viene una debacle económica, una debacle social. Eso es conspirar contra el sistema democrático. Que no le mientan a la gente, no va a pasar nada. Seguramente el Gobierno va a tener que escuchar el mensaje de la sociedad. Si pierde seguramente tendrá que tomar medidas de fondo y mejorar el rumbo. Hoy está afectando mucho el problema de la inflación. El poder adquisitivo de los trabajadores no hay dudas que se está viendo resentido, pero también el Gobierno nacional viene tomando medidas. Lo que tiene que aprender Cambiemos, porque ya hemos tenido experiencia en 2015, es que no saben respetar la voluntad popular. No saben adecuarse a los resultados electorales. Hay que respetar a los electorado. Si vota de una forma hay que respetarlo. Si vota de otra, hay que respetarlo. Pero no hay que hacer terrorismo, porque sino pareciera que si no votan a Cambiemos desaparece al Argentina: tamaña mentira están diciendo. ¡No hagan terrorismo! Presenten propuestas concretas para Tucumán. Veo a los candidatos de Cambiemos caminando permanentemente, pero no escucho ni una propuesta. Ni siquiera para los municipios que ellos gobiernan. Hay municipios en el sur de la provincia que, si no fuera que la Provincia le transfiere los sueldos, ni siquiera los sueldos podrían pagar. ¿Qué propuesta pueden tener para Tucumán? Cuando las urnas hablen, recién empecemos a hacer propuestas para ver juntos .También se los está convocando a la unidad, para que traigan propuestas, no terrorismo. Y de una vez por todas, los que alguna vez fueron Acuerdo por el Bicentenario, luego fueron Cambiemos, eran Juntos por el Cambio, ahora son sólo “Juntitos”. Cambian de nombre porque vienen perdiendo, pero la verdad: hagan propuestas. Nosotros somos personas que escuchamos. Los invito a la Casa de Gobierno. Basta de terrorismo. El gobierno nacional y el provincial siguen después de las elecciones. Tenemos dos años para consolidar el rumbo y para rectificar o ratificar lo que tengamos que hacer, y en ese sentido vamos a seguir gobernando con la misma firmeza.

- ¿Cómo se imagina el mapa político a partir del lunes? ¿Comienza la carrera política de cara a 2023?

- Estamos muy concentrados en estas elecciones del 14 porque entendemos que es importante llevar senadores y diputados del mismo espacio que hoy gobierna la Nación. Y respecto al 23 no voy a esquivar la pregunta, pero falta tiempo. Capaz que las elecciones del 14 den un indicio de lo que pueda pasar en el 23, pero no quiere decir que eso vaya a pasar. Para el 23 falta mucho y esta elección no define absolutamente nada para el año 23. Sí, no podemos desconocer que puede haber lecturas políticas.

- Si el resultado es adverso, ¿considera que Manzur se va a quedar en Buenos Aires?

- Al margen del resultado a nivel nacional, yo soy muy optimista con la gestión del doctor Juan Manzur. Es un hombre muy relacionado, muy vinculado. Es un hombre muy capaz, trabaja mucho. Creo y pienso que le va a ir bien en su gestión. Yéndole bien o no es él quien tiene que decidir si vuelve o no. La palabra la tiene él, y lo que él decida no hay dudas de que yo lo voy a aceptar, como corresponde. Me parece que, al margen de los resultados electorales, él va a seguir siendo un peronista y un funcionario muy importante en el Gobierno de Alberto Fernández, fuese cual fuese el resultado, pero en el momento que él decida volver está en su derecho. Ahora, mientras esté quién habla en la Gobernación voy a ejercer el 100% de mis facultades constitucionales y legales para poder llevar a Tucumán adelante.

Cierre de campaña del PJ: Manzur y Jaldo estarán en banda del río Salí

El jefe de Gabinete de la Nación y gobernador en uso de licencia, Juan Manzur, y el vicegobernador a cargo del Ejecutivo, Osvaldo Jaldo, encabezarán el cierre de campaña en Banda del Río Salí, en un evento organizado por el intendente Darío Monteros, la diputada Gladys Medina y el legislador Gonzalo Monteros, entre otros. La convocatoria está prevista para las 19, en un acto multitudinario que se llevará a cabo en la sede del Club Atlético Concepción.