Gerardo Morales: “que el oficialismo deje de macanear con tanta puja de poder”

El Frente de Todos es una fuerza espiritualmente enferma y políticamente decadente, a la cual hay que darle una “paliza” en las urnas para que deje de lado sus reyertas internas y gobierne para los argentinos. Juntos por el Cambio aún tiene pendiente un plan nacional que ofrecer para gobernar la Argentina y debe mirar al interior y no al puerto. La carencia de ese programa hizo que se gobernara mal durante el macrismo y que se “mereciera” perder el poder en 2019. Estos fueron algunos de los conceptos que desgranó el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, durante la entrevista que brindó a LA GACETA Central durante el mediodía de ayer. Acompañado por los intendentes Germán Alfaro y Roberto Sánchez, candidatos a senador y a diputado de Juntos por el Cambio, el mandatario provincial también confirmó que será candidato a Presidente en 2023.

“En Tucumán, más allá de las PASO, estamos consolidados como fuerza política. Así que veo muy buena energía y la expectativa no sólo de repetir el resultado de septiembre, sino de mejorar. Y acá en Tucumán, particularmente, tenemos un desafío especial. Porque en nuestra opinión el gobierno está muy mal. El Frente de Todos está mal: están muy peleados. Yo digo que a veces eso les pasa a las personas que enfermamos espiritualmente, que es la peor de las enfermedades. Y cuando uno está enfermo del espíritu a veces está peleado con uno mismo: eso le pasa al Frente de Todos. Hay ministros que no se hablan, no sé si la Vicepresidenta se habla con el Presidente a estas alturas, hay mucha anarquía. (...) El problema más grave que tiene el país es que no tienen un plan porque están peleados, porque están muy mal, entonces gastan en las peleas intestinas la energía que deberían poner en solucionar los problemas de la gente”, diagnosticó el jefe de Estado radical, en diálogo con José Názaro y Carolina Servetto.

- ¿Qué opina del rol de Manzur?

Manzur recién empezó, pero forma parte. Colectivamente, el Frente de Todos anda mal. No sé cómo andará él, pero un funcionario, un jefe de ministros, no va a solucionar todo este problema, que es más profundo. Yo concurro a Ministerios y me pasa como gobernador que no sé quién decide. Y si alguien toma una decisión, otro se pelea y revierte la decisión... La primera propuesta que hizo Alberto Fernández, el primer compromiso que asumió, fue unir a los argentinos. Ha hecho todo lo contrario. Todo se ha fracturado más. La grieta es más profunda entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Pero además hay una grieta más honda dentro del Frente de Todos. Es decir, ha incumplido su promesa. Y yo, que no lo voté, tenía expectativas porque me interesa que el país esté bien. Mucha gente que lo votó, me imagino, también se siente defraudada por las cosas que no controlan, de que no tengan un plan, de estar todos peleados contra todos. Entonces es muy importante que reciban una derrota el domingo. Y sobre todo acá en Tucumán, de dónde es el jefe de Gabinete. Por eso vengo a apoya a Germán Alfaro, a Roberto Sánchez, a Beatriz (Ávila), a Paula (Omodeo). Y yo ya estuve, apoyando a otras listas…

- La del diputado José Cano y la senadora Silvia Elías de Pérez...

- Sí. Pero fíjese que ellos me llamaron el lunes (siguiente a las PASO) y me dijeron: ‘vamos a trabajar más fuerte que nunca por los que ganaron’. Yo creo que esa es la actitud que hay que tener. Y Roberto (Sánchez) ganó en una categoría y Germán (Alfaro) ganó en otra y están trabajando unidos. Ese es el ejemplo y la señal que debemos dar. Porque, además, a la gente no le importa si estamos peleados: le importa que resolvamos sus problemas.

- ¿Qué escenario imagina para el 15 de noviembre?

- De Juntos por el Cambio no esperen que empujemos al Gobierno (al abismo). Desde el Congreso vamos a llevar proyectos que sirvan para la producción, para mantener fuentes de trabajo y para ayudar en todo lo que sea propositivo al Gobierno nacional. De eso tengo la certeza porque es nuestra fuerza política. Del Frente de Todos no sé. Por eso es importante que haya una derrota contundente: para que reflexionen. Que cumplan con unir al pueblo argentino. Y desde allí, tener un plan, gobernar, resolver los problemas con el FMI.

- ¿Quién gobierna hoy el país: el Frente de Todos, el kirchnerismo, el peronismo…?

- No sé quién gobierna. Todo es anárquico. (...) Y la gente está muy mal y hay una inflación que no para… Para esto sirven las elecciones: para que (los gobernantes) nos demos cuenta. Se gana o se pierde. Eso nos pasó en 2019: no es que perdimos las elecciones porque la gente se equivocó: nos castigó porque defraudamos a un conjunto de la sociedad. Sobre eso también reflexionamos. Si Juntos por el Cambio va a ser alternativa en 2023, primero reflexionemos sobre las cosas que hicimos mal para no repetirlas. Porque ya no hay espacio para cometer errores: la gente está muy mal. Las fuerzas políticas nos tenemos que autointerpelar y hacer las cosas bien y con responsabilidad. Perdimos la elección porque merecíamos perder. Esto sería bueno que lo piense el Frente de Todos porque ellos están muy mal, a ellos les corresponde gobernar y les quedan dos años. Que se dejen de macanear con tanta pelea y tanta puja de poder y que se ocupen del pueblo.

- ¿Cómo es la situación de Juntos por el Cambio?

Somos una fuerza política diversa, con radicalismo, el PRO, Coalición Cívica, el peronismo. Hay un proceso de discusión y lucha por el liderazgo en el PRO, que tal vez está extendiéndose a la coalición. Hay allí un tema de Patricia Bullrrich con Horacio Rodríguez Larreta, que le diría que no aparecen en la mesa de Juntos por el Cambio, donde estamos trabajando más allá de las diferencias. Después, sí va a haber una discusión hacia adentro: mi partido no va a tener un rol secundario: nosotros no vamos a ser furgón de cola y queremos discutir un plan de Gobierno y en mi opinión ese plan debe ser federal. Yo estoy un poquito agotado de los porteños: de algunos que miran al puerto. Necesitamos un plan que se dé la vuelta y mire a la cara al interior del país, a las economías regionales. Estoy convencido de que los problemas estructurales de la economía del país se van a resolver desde la periferia al centro, con un plan de inversiones productivas, que va a llevar tiempo. No comparto el concepto de que tengamos provincias inviables y de que el interior sea inviable, porque todos tenemos potencialidades. Entonces tenemos que poner toda esa energía allí.

Sin plan de gestión: el Frente de Todos se tornó “decadente”

- ¿Le gustaría ser candidato a Presidente?

- Sí.

Gerardo Morales confirma que va a postularse en 2023, dentro de Juntos por el Cambio. “No lo estoy pensando, lo tengo decidido”, le dice a LA GACETA. Luego, ratifica que la UCR no puede ser furgón de cola de la coalición en las próximas presidenciales. “No aspiramos a ser los dueños de Juntos por el Cambio, porque no corresponde. Tampoco aceptamos ‘dueños’ de JXC. Hasta acá (los radicales) hemos venido teniendo un rol bastante secundario: de eso no le echo la culpa al PRO, porque ese es un problema nuestro”, afirmó. “Juntos por el Cambio no tiene aún un plan nacional. El Frente de Todos tampoco, y gobierna mal. Hay incapacidad de gestión y están peleándose porque quien maneja el bolsón, quién reparte más, quién maneja el plan… Eso los hace, como fuerza política, decadente. Y esto hace que el país no pueda resolver ni superar los problemas que tiene”, concluyó.