El editorial de Van Mameren: "Seguir echándole la culpa a Macri solo muestra falta de imaginación"

Este es un Rompecabezas repleto de preguntas. Preguntas que dan vuelta en la antesala de estas elecciones.

El conductor del ciclo Panorama Tucumano, Federico van Mameren, dijo en su editorial que la primera de esas preguntas es si los resultados de las PASO se van a repetir el próximo domingo. Si lo que pasó en las urnas el 12 de septiembre será igual el 14 de noviembre.

"Son 17 de puntos de diferencia que tiñó de amarillo el mapa del país, que venía siendo celeste. ¿Se podrán revertir esos 17 puntos? Esa es otra pregunta", señaló

Añadió que el periodismo no tiene ninguna posibilidad de responder esa pregunta. "No hacemos futurismo; pero si auscultamos en las encuestas, en los pareceremos, en los estados de ánimo, en las pequeñas cosas que se dicen en off, los comentarios que van haciendo los distintos políticos es que no se podrán revertir esos resultados", indicó.

Pero ese escenario, en el que no se podría revertir el resultado, abre nuevos interrogantes: ¿Podrá el Frente de Todos achicar esa diferencia? Algunos piensan que sí.

Otras preguntas: ¿Qué explicación dará el Frente de Todos el domingo a la noche para poder soportar esto? ¿Qué tipo de conflictos se irán a desatar como consecuencia de que se destiñó el mapa electoral y de que además de todos los esfuerzos no se pudo revertir los resultados?

En este sentido, Federico van Mameren analizó cómo impactaría la derrota dentro del oficialismo. Cristina Fernández de Kirchner representa el 35% de la coalición que gobierna. Si el Frente de Todos llega a ese 35% , los que deberían preocuparse son Sergio Massa y Alberto Fernández: han sido un mero dibujo en este proceso. Cristina sigue siendo la base de sustentación del Frente de Todos. Si el Frente de Todos no alcanza ese 35% este domingo, Cristina Fernandez tiene que empezar a preguntarse por su futuro electoral.

Una explicación que quizá se use el domingo a la noche es la pandemia. Todos los oficialismos a nivel internacional perdieron. Alemania, Chile, Estados Unidos.

Federico van Mameren observó que la estrategia de campaña de responsabilizar a Macri no funcionó. "Ya pasaron dos años de gestión. Seguir echándole la culpa a Macri solo muestra falta de imaginación", observó.

Otra pieza de este Rompecabezas fue Juan Manzur. Al respecto, el periodista señaló que el dirigente marcó un nuevo sistema de gestión, abrió las reuniones de gabinete, le dio un impulso que ni Fernández ni Cafiero podían darle. "Pero poco a poco fue siendo devorado por esa interna feroz que hay en el frente de Todos", señaló.

La decisión que tome el lunes Manzur repercutirá en Tucumán. Si logra achicar al menos un punto la diferencia de septiembre, su gestión será exitosa. Incluso es uno de los candidatos para 2023. La mayoría sostiene que están dadas las condiciones para que Manzur siga. Y su familia está buscando dónde vivir en Belgrano.

Esto lo tranquiliza a Jaldo, que de apoco se va acostumbrando al sillón de Lucas Córdoba en el casa de gobierno de la provincia.

¿Y si vuelve Manzur?, Volvemos a la interna feroz: porque el candidato de Manzur no es Jaldo, y porque el candidato de Manzur no es soportado por gran parte del peronismo tucumano.

Para la paz del peronismo tucumano, lo ideal sería que Manzur siguiera en Buenos Aires y Jaldo siguiera construyendo su poder acá. Jaldo va consolidando su poder pare enfrentar su sueño de ser gobernador de la provincia en 2023.

También en la oposición hay interrogantes. ¿Qué pasa con las boletas? ¿habrá cortes de boleta?. En Juntos por el Cambio ni siquiera pueden estar juntos en las boletas, y si no pregúntenles a los que reparten boletas por qué aparecen los votos de Bussi metidos, a veces en las candidaturas de diputado y en otras de senador. Alfaro y Sánchez van a estar muy atentos de las traiciones.

¿Oficialismo y oposición se repartirán dos bancas cada fuerza? No hay certeza. Las encuestas dicen que el bussismo va a sacar más votos que el 12 de septiembre y si saca mucho más votos la que no se va a ir a dormir tranquila es Paula Omodeo, porque corre el riesgo su banca.

la izquierda sueña y espera sacar más votos que en las PASO. y la gran incógnita va a ser, sin dudas, el Frente Amplio, de Federico Masso, que viene sumando, consolidándose.

Volvamos a la pregunta inicial: ¿se podrán sostener los guarismos del 12 de septembre?.La verdad es que a nadie le importa. Porque en las elecciones del domingo todo lo que se discute son las candidaturas a gobernador y a presidente. Se habla ya, solo, de 2023.