Messi podría ir de entrada en la visita de Argentina a Uruguay

El capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, podría ir de arranque en el partido frente a Uruguay que se disputará en Montevideo, por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022.

Según lo que se pudo ver en las últimas prácticas de la "Albiceleste", la intención del rosarino es ingresar desde el arranque en el clásico del Río de La Plata. Es más, en el último entrenamiento se lo vio regulando para no exigirse y llegar en condiciones.

El crack argentino había confesado días atrás que prefiere entrar en los segundos tiempos antes que ser titular y que lo terminen sacando "justo cuando se definen los partidos". Sin embargo, la situación parece haber cambiado.

Este cambio de planes no caerá para nada bien en París Saint Germain, donde cuestionaron la convocatoria de su estrella principal. "No estamos de acuerdo en dejar ir en la Selección a un jugador que, para nosotros, no lo hace, no está en condición física o está en el fase de rehabilitación. No es lógico, y este tipo de situaciones ameritan que definamos un acuerdo real con la FIFA”, planteó Leonardo en declaraciones reproducidas por el diario francés Le Parisien.