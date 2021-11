Alerta sanitaria en todo el país por posible propagación de la Peste Porcina Africana

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) declaró este miércoles el “Alerta Sanitario” en todo el país ante una potencial propagación de la Peste Porcina Africana (PPA). De este modo, las autoridades ordenaron reforzar las medidas preventivas en fronteras y en los controles de ingreso aéreo y marítimo al país. Los detalles del anuncio y el escenario nacional.

A través de la resolución 564/2021 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, el organismo sanitario aclaró que si bien Argentina “es históricamente libre de Peste Porcina Africana”, en los últimos cinco años el patrón global de distribución del virus revela “un grave deterioro debido a la propagación de la enfermedad, principalmente en Europa y en Asia, después de la primera ocurrencia en China, en 2018?".

En tanto, en el mes de julio el Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades de Animales Extranjeros del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) notificó que el virus afecta a cerdos de granjas de traspatio en República Dominicana y, meses después, . la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) ratificó la información. A pesar de que aún no se detectaron casos en Argentina, el Senasa decidió fortalecer las medidas para evitar que entre la peste al país.

“Se adoptan nuevas medidas de prevención y se fortalecen las ya existentes, con el fin de disminuir el riesgo de ingreso, exposición y diseminación del VPPA en huéspedes susceptibles, tanto cerdos domésticos como asilvestrados y jabalíes, en todo el Territorio Nacional”, señalaron las autoridades sanitarias en el documento oficial.

Asimismo, ordenaron declarar el “Alerta Sanitario en todo el territorio de la República Argentina, con motivo de la presencia en cerdos domésticos de focos de infección del virus de Peste Porcina Africana en las Repúblicas Dominicana y de Haití, y su potencial propagación por el continente americano”

Según destacaron los expertos, la PPA es una enfermedad de los porcinos, cuyo virus tiene la capacidad de permanecer viable en materia orgánica por largos períodos (sangre, alimentos cárnicos no procesados térmicamente, cadáveres, etc.). Además, remarcaron que tiene una alta letalidad y no existe una vacuna eficaz que permita la contención de la enfermedad.

ALERTA SANITARIA