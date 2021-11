Caso Dominé: “tuve a mi madre muerta en mis brazos”

A las 18 fue el momento del testimonio de Lucas Quesada (29 años). Por primera vez tras el hecho, el hijo que presenció el crimen de la comerciante Ana Dominé (52) habló públicamente del caso. El joven atravesó distintos estados de ánimo para poder llegar al final de su testimonio, que era el más esperado por las partes. A pesar del dolor de la revictimización, reiteró que sería fuerte y que respondería todas las preguntas que le hicieran.

“Sí conozco a (Cristian Raúl) Godoy (lo señaló). Él estuvo en el lugar y fue quien le disparó a mi mamá. También reconozco a...”, y eso fue todo lo que pudo decir antes de que el juez Dante Ibáñez lo detuviera, porque se estaba apresurando al informar algo que luego le sería consultado.

El tribunal integrado por Ibáñez, Fanny Siriani y Diego Lammoglia le dio la palabra al fiscal Carlos Sale, que le pidió al testigo que comenzara a contar la historia desde el principio.

Quesada contó el hecho tal cual y como se había leído en la apertura del juicio. Indicó que el 12 de septiembre de 2020 cerraron el negocio familiar, una tienda de bebidas de La Madrid al 1100, y emprendían la vuelta a casa con su madre y con la recaudación del día. En la esquina de Crisóstomo Álvarez y avenida Alem se detuvieron. Quesada bajó para hacer una compra en un quiosco y cuando subió de nuevo a su camioneta Toyota Hilux escuchó que le rompían el vidrio de la puerta de acompañante, donde viajaba su madre.

“Esa persona (volvió a señalar a Godoy) me apuntaba con una pistola gris grande: ‘quieto o te mato’. Una segunda persona, él (se voltea y señala a Federico “El Loco” Sánchez), aparece en la ventana y le quita el bolso con la recaudación a mi mamá. Luego salen corriendo. Yo bajo de la camioneta a perseguirlos y los veo subir a una moto que era manejada por aquél (señala a Edgar Visuara). Nunca olvidaré esos rostros. Son las caras que arruinaron nuestra vida”, explicó el joven.

A partir de ahí, la valentía y la determinación del testigo fue cediendo ante el llanto. Sin darse cuenta, Quesada no pudo hablar del momento en el que presenció el disparo mortal a su madre. Tras contar el robo, pasó a describir lo que encontró al volver a su camioneta. “Me subo y veo a mi mamá desmayada sobre un charco de sangre. Tenía un disparo en el rostro”, describió. “No supe qué hacer. Arranqué la camioneta, no sabía a dónde ir. Salí hacia el norte y me acordé del hospital Padilla: con una mano sostenía a mi mamá muerta y con la otra doblé en U, por la desesperación, en el cruce de 24 y Alem”, agregó.

Contó también el altercado que vivió entonces, cuando se cruzó con una ambulancia que no pudo ayudarlos porque trasladaba a un enfermo de covid 19. “Tenía a mi madre en brazos y tras eso ya no sabía qué hacer, estaba desorientado. Subí a mi mamá, como si fuera un bolsa, a la caja de la camioneta y empecé a seguir a un automovilista que me ayudó y me guió hasta el Padilla. Allí nos confirmaron la muerte”, concluyó con llanto el hijo de Dominé.

Además de Godoy, Sánchez y Visuara; llegaron también a juicio acusados por distintos grados de participación: Antonio Greco (52), Exequiel Tous (26), Sebastián Quiroga (27) y Brian Leguizamón (19). Sobre este último Quesada también se acordó y dijo que la semana previa al crimen lo había visto llegar tres veces por el negocio.

Causa compleja

El fiscal Carlos Sale solicitó que en el desarrollo del juicio se contemple que se trata de una causa compleja, con lo cual pedía que se extendieran todas las prisiones preventivas (de todos los acusados salvo de Leguizamón) hasta el tiempo que fuera necesario para el arribo de una sentencia. Los jueces dieron lugar al planteo.

“Se trata de un caso que ha reflejado a dos sociedades: la de los trabajadores, que exigen a la Justicia el cumplimiento del contrato social y la sociedad de quienes viven fuera de la ley, los que matan y se aprovechan de lo ajeno. Esas dos sociedades están hoy aquí presente en el debate”, subrayó el fiscal en su apertura.

La defensa de los siete acusados

Brian “Hijo de Zenón” Leguizamón

“No conozco a nadie aquí más que a mi primo, Exequiel Tous. Yo pasé tres veces por el local de Ana Dominé. La primera vez pedí un presupuesto de bebidas, también los pedí en otras dos distribuidoras y volví al primer local dos veces a comprar. Nunca pensé que me acusarían de hacer inteligencia, no estuve más de 10 minutos en cada ocasión ni hice nada extraño”, dijo Leguizamón.



Cristian Raúl “Pety” Godoy

Se abstuvo de declarar. Su abogado, Manuel Pedernera, dijo en su defensa: “él no debe probar su inocencia, y sin embargo hay pruebas que acreditan que Godoy no estuvo en el lugar. Es un pena, pero el fiscal Sale evidentemente cree que el proceso es para ir pagando en el camino, aunque se trate de inocentes (refiriéndose a las prisiones preventivas extensas)”.



Exequiel Tous

“Ese día estuve en casa. Me estaba recuperando de un disparo en la pierna. Meses atrás, en un cumpleaños tuve una pelea, vino la Policía y me dispararon un escopetazo en el pie. Yo no estaba en condiciones de manejar una moto para la fecha del hecho”, sostuvo Tous, que negó además haber mantenido chats con la testigo que declaró que era uno de los miembros de la banda acusada del crimen.



Federico “El Loco” Sánchez

Sostuvo que ese día trabajó hasta tarde en la remodelación de un local donde iban a abrir una carnicería. “Toda mi familia es de Paraguay, no tengo familiares que vengan a defenderme, pero tengo pruebas y creo en la Justicia. Hace un año y medio me privaron de mi libertad y esta es la primera vez que me dejan expresarme”, reclamó.



Sebastián “Hormiga” Quiroga

“Yo no sabía que me buscaban, por eso cuando vinieron a allanar mi casa me arrestaron. No tengo redes sociales porque no sé leer ni escribir. Soy inocente, yo no tengo ni moto, me muevo en colectivo y encima ya estoy condenado por otro hecho”, explicó. Además señaló que la testigo que lo nombró quiso incriminarlo por una cuestión familiar.



Raúl Antonio Greco

El último en declarar. El taxista dijo que ese día hizo unos viajes y dejó a unas personas en barrio sur. Dijo que luego sufrió un desperfecto, por lo que se detuvo a reparar la rueda del auto. Negó haber llevado al lugar del hecho a Sánchez y a Godoy y también negó haber pasado por sus casas y por la de Visuara. Señaló que terminó su día arrojando basura en el canal Sur porque: “no hay contenedores por donde yo vivo”.



Edgar Visuara

No declaró. Su defensor, Javier Lobo Aragón alegó: “esta investigación no fue clara. Visuara no tiene nada que ver en este hecho y vamos a presentar las pruebas pertinentes que lo demuestran”.