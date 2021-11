Cartas de lectores II: Anses: misión imposible

La carta de la profesora Betty Martínez Loza, del 1/11 de la gaceta es un fiel reflejo de lo que pasamos los docentes en ese organismo Anses al querer solicitar algún asesoramiento sobre nuestros sueldos. Somos más de 500 docentes que hemos tratado de pedir una revisión de nuestros haberes jubilatorios que hasta la fecha no se pudo lograr. En el año 2000 un ex gobernador con sus arreglos nos entrampó en la Anses, llevándonos a todos los docentes a cobrar sueldos paupérrimos que no condicen con nuestros aportes de más de 30 años y que, comparados con los que reciben subsidios sin aportes, nos lleva a una gran tristeza. Por otra parte, con la nueva ley de este Gobierno, seguimos penando por un reajuste que, como dice la profesora Betty, los empleados de Anses creen que nos hacen un favor y nosotros tenemos que soportar a esos personajes que no saben atender (cuando se dignan a dar turnos) y su principal muletilla es “hagan juicio”; “ya hizo presentación antes para qué hace de nuevo”; “tiempo perdido es esto”, bla bla, y así toleramos que no se inmuten y defiendan los intereses de este gobierno de turno, sabiendo que tenemos derechos adquiridos con aportes de años que esa institución se adueñó. Nuestra esperanza esta puesta en que se vuelva a recuperar las cajas, como sucede en otras provincias (Córdoba, Santa Fe, etc.) y que podamos así reivindicar nuestra dignidad manoseada y pisoteada por gente sin escrúpulos que nos robaron la vejez tranquila y placentera. Se hará justicia.

María Eugenia Ezquer

[email protected]