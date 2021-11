Cáncer de piel: una dermatóloga tucumana explica por qué es importante cuidarse del sol

Bajo el lema ‘Cuidá tu piel, es la única que tenés’, este mes inicia la campaña de concientización y prevención contra el cáncer de piel, cuyo objetivo es concientizar a la población dando las claves para protegerse del daño solar.

La dermatóloga del hospital Avellaneda, Beatriz Gómez, contó que lo que se le enseña a la comunidad es que deben evitar el sol de manera directa en los horarios de 10 a 16, que traten de usar protección física como ser sombreros, mangas largas, protector solar de factor 30 para arriba, el uso de anteojos con filtros ultravioletas y sobre todo hacen hincapié en examinar los lunares, por lo que de manera periódica cada persona ,en su casa, los debe controlar y concurrir al servicio de dermatología para el control de los mismos, ya que pueden sufrir cambios y llevar a un cáncer de piel.

“El cáncer de piel más agresivo es el melanoma que afecta a cualquier edad y población, sobre todo a las pieles blancas y de ojos claros que cuando se ponen al sol tienen a enrojecerse con mayor facilidad, por lo que esos son los pacientes que tienen que controlar más sus lunares y concurrir al dermatólogo para que haga la evaluación de los mismos”, explicó Gómez.

La profesional indicó que hay tres tipos de cáncer de piel: Carcinoma de células basales (CCB), Carcinoma de células escamosas (CCE) y Melanoma.

“Los tumores de piel los sospechamos cuando aparecen lesiones en la piel que perduran en el tiempo, que cambian o sangran y no se curan o no se reparan. En el caso del melanoma pueden aparecer agresiones oscuras (alquitranado). Nosotros los dermatólogos llamamos a los lunares nevus, es por eso la importancia de controlarlos y en ellos tenemos una regla desde el punto de vista clínico para el ojo serían las letras: A, B, C, D y E”, señala.

La A significa asimetría, es decir que al mirar el lunar y trazar una línea vertical, horizontal imaginariamente debe tener una forma proporcional o simétrica las porciones de ese lunar. Cuando hay irregularidades se habla de asimetría y la tendencia a que ese lunar se está transformando. La letra B se refiere al borde, es decir el contorno del lunar, si se ve que hay irregularidades o elevaciones de los bordes se debe sospechar en un cambio del mismo. La C es el color, que si es homogéneo y parejo se habla de un lunar benigno, en cambio, si son de colores oscuros dando una imagen central como huevo frito, se podría hablar de un lunar maligno. La D es el diámetro, es decir el tamaño, y la E la evolución.

Ante cualquier duda, realizar una consulta con un profesional idóneo en el tema para un diagnóstico oportuno.